ANMEPRO-BPW recibe reconocimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales, inc., (ANMEPRO-BPW), fue reconocida por la International Federation of Business and Professional Women (IFBPW), en el marco del XXIX Congreso de BPW Internacional, “Haciendo la Diferencia a través del Liderazgo y la Acción”, realizado en la ciudad del Cairo, Egipto, con el auspicio de H. E. Abdel Fattah Al Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto.

La delegación de ANMEPRO-BPW, Santo Domingo, República Dominicana, estuvo encabezada por su Presidenta Licenciada Fior Rodríguez de Ranucoli, quien recibió en reconocimiento a la labor desarrollada por la entidad en lo que va del período 2015-2018, en compañía de Dolly Cruz, Joven BPW Dominicana, Luisa Alburquerque y Cristina Vélez.

Durante el desarrollo del congreso se abordaron temas relacionados con la violencia de género, como la tecnología y la innovación pueden hacer la diferencia y crear nuevos mercados, estrategias para el empoderamiento de las mujeres; se realizaron ruedas de negocios y Workshop entre las participantes.

Relacionado