Anjelo, nuevo prospecto de la bachata firma contrato con JKB Music

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- JKB Music, empresa boutique de manejo y booking de artistas a nivel mundial, acaba de firmar el nuevo talento Anjelo, un joven intérprete de la bachata moderna.

“Para mí, el talento es importante pero no es lo más importante. Busco personalidad y disciplina en los artistas y Anjelo me lo demostró. Es un gran honor y privilegio que nuestra empresa, JKB Music, maneje oficialmente la carrera de Anjelo en todo el mundo.” expresó KB Paulino desde la su cuenta en Instagram.

“Amor. Paciencia. Disciplina. Primeramente gracias a Dios y a mis Padres, mi equipo de trabajo y todos por creer en mi. He reproducido y visualizado este momento de mi vida durante muchas noches y días. Mientras las lágrimas caen por mi rostro, el momento que he esperado está aquí. Esto se siente surrealista y solo puedo agradecer a Dios y sus bendiciones. No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud por esto. Bendito de estar haciendo lo que amo. El verdadero trabajo comienza ahora. Vamos a empezar. La Gloria es de Dios” expresó Anjelo en sus redes sociales.

Perfil de Anjelo cortesía de PR Minaya

Angelo Muñoz Espino, mejor conocido como Anjelo es un compositor y cantante bilingüe de bachata nacido y criado en la ciudad de Nueva York, de padres dominicanos.

Al crecer, Anjelo se mantuvo en contacto con sus raíces asistiendo a conciertos y conociendo a sus iconos como Romeo Santos, Yoskar Sarante y Luis Vargas, entre muchos otros.

En 2014, Anjelo asistió al Guttman Community College en la ciudad de Nueva York. Luego se trasladó a la Universidad de Albany, donde se graduó con un B.A. de Ciencias en Preparación para Emergencias, Patria y Seguridad Cibernética con una especialización en música.

Dedicó sus años de licenciatura a actuar en diferentes universidades, incluido el Instituto Politécnico Rensselaer, la Universidad de Syracuse, la Universidad de St. John, la Universidad de Binghamton, la Universidad de Cornell y la Universidad de Princeton.

Anjelo concluyó sus años de licenciatura con una gira universitaria, reservando más de 15 conciertos universitarios, pero solo pudo actuar en 9 de ellos debido a COVID-19 este año.

Con su educación universitaria completada más su talentosa voz y composición, Anjelo aspira a inspirar e impactar la vida de muchos a través de su romántica música Bachata.