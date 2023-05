Aníbal Sánchez reflexiona sobre el título de la Serie Mundial de 2019

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Aníbal Sánchez pulsó el botón de publicar en sus cuentas de redes sociales y, en cuestión de un clic, el tiempo voló.

“Vi pasar 17 años en dos minutos y medio”, dijo Sánchez. «Fue increíble.»

Sánchez anunció su retiro del béisbol profesional el martes por la noche. Fue la conclusión de una carrera que comenzó el 3 de enero de 2001, cuando firmó con los Medias Rojas como agente libre internacional de Venezuela, hasta el final de la temporada 2022, cuando hizo 14 aperturas para los Nacionales.

En el medio, lanzó un juego sin hits como novato con Miami en 2006, obtuvo el título de efectividad en 2013 con Detroit y ganó una Serie Mundial en 2019 con Washington. Sánchez terminó sus 16 temporadas en las Mayores con marca de 116-119 y efectividad de 4.06 en 341 aperturas (364 juegos en total).

“Lo más orgulloso de toda mi carrera [es], pasé malos momentos y siempre tuve el poder de regresar y seguir adelante con mi carrera”, dijo el miércoles en el parque LoanDepot.

Sánchez compartió la noticia cuando los Nacionales jugaban contra los Marlins en Miami. El momento fue significativo: debutó y terminó su carrera en las Grandes Ligas con los equipos.

“Hice un plan así para estar en esa posición porque amo a los dos lados”, dijo Sánchez. “Especialmente porque los Marlins fueron el primer equipo que me dio la oportunidad de estar en las Grandes Ligas y los Nacionales, me siento como una familia al final de mi carrera; Todavía me mantengo en contacto con todos en la organización. Así que este es el mejor momento en este momento para mí en toda mi carrera: terminar así hoy es lo mejor”.

Sánchez lanzó para los Nats de 2019-20 y nuevamente en el 2022. Su récord fue un acumulado de 19-19 en 55 aperturas con efectividad de 4.46 en 288 1/3 entradas.

Durante ese tiempo, el año del título 2019 trajo muchos buenos recuerdos a Sánchez. Recordó cómo se recuperó de un comienzo de 0-6 para ir 11-2 el resto de la temporada. De esas salidas, Sánchez destacó la victoria del 23 de agosto en Wrigley Field.

“Creo que si tuviera que elegir un juego, definitivamente sería el de Chicago en el que lancé ocho entradas y una tercera, creo, y obtuve dos hits, mi mejor toque del año. » él dijo.

Sánchez también protagonizó uno de los momentos clave en la carrera de la Serie Mundial de Washington cuando lanzó 7 2/3 entradas de béisbol en blanco contra St. Louis en el Juego 1 de la SCLN el 11 de octubre. Recuerda haber ido al Busch Stadium alrededor de las 9 a.m. la noche anterior y observando a sus compañeros de equipo haciendo ejercicio. Al ver eso, Sánchez tuvo un presentimiento sobre el inicio de la serie.

“No sé si para mí, si iba a lanzar ese tipo de juego, pero vi que todos pusieron el [trabajo] extra al final de la temporada y trataron de llegar a la Serie Mundial en ese momento”, relató. “Y yo digo, ‘Mañana va a ser especial’”.

Al final de su anuncio de retiro, Sánchez escribió: “Hoy comienza un nuevo capítulo donde cuelgo el guante y el uniforme para dedicarme a mis otras pasiones. Me retiro como jugador de Grandes Ligas, sin embargo siempre estaré cerca del deporte que amo”. Él firmó, «Hasta pronto».

Relacionado