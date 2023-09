Aníbal García Duvergé dice recursos del Minerd no van al zafacón, sino a bolsillo de funcionarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exsenador y profesor Aníbal García Duvergé, aseguró que el ministro de Educación, Ángel Hernández, se equivocó cuando dijo que gran parte del 4% se fue al zafacón, porque en realidad fue a parar a los bolsillos de los funcionarios del Ministerio.

“Yo creo que el ministro se equivoca cuando dice que el 4% del presupuesto de Educación ha ido a parar al zafacón, no, gran parte de ese 4% ha ido a parar a los bolsillos de los funcionarios de Educación”, narró.

Manifestó que a menudo aquellos ministros que sin demostrar liderazgo, méritos o calidad en la gestión educativa, casualmente luego de dirigir el Minerd terminan postulándose como precandidatos presidenciales, lo que sugiere que su mayor fortaleza radica en los recursos acumulados durante su tiempo en el Ministerio de Educación.

García Duvergé fue entrevistado en el programa “El País al Día”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Durante la entrevista, el exsenador planteó que el problema de la educación en República Dominicana es que hay un divorcio entre la formación del docente y el programa educativo del país.

“Pienso que los factores que influyen para mejorar la calidad de la educación, no es suficiente decir que vamos a mejorar el nivel inicial. Por ejemplo, ¿por qué los profesores no hay correspondencia entre el currículum que presentan, lo subjetivo y los fines que tienen el Ministerio de Educación?, es porque no se parte de bases sólidas”, comentó.

En ese sentido, consideró que la calidad de la educación no va a mejorar hasta que no exista algo que vincule lo que enseñan las universidades con los objetivos de la nación en ese sentido.

“Usted no puede tener profesores que se hacen profesionales en una universidad sin que haya un vinculante y lo que enseña la universidad sea para mejorar la calidad de la educación. O sea, si no tenemos la universidad formando el profesor adecuado para poder ser competente, es imposible que eso se dé”, expuso.