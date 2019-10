Angely Báez, la voz de los Soberano 2019, se alza con tercera nominación a los Voice Arts Awards

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La locutora dominicana Angely Báez continúa traspasando fronteras. Báez, quien se siente honrada de haber sido la voz en off de la pasada edición de Premios Soberano y de ser la primera profesional del micrófono criollo en ser nominada durante tres años consecutivos a los premios “Voice Arts Awards” de la Society of Voice Arts and Sciences, se prepara para traerle al país la primera estatuilla de la premiación considerada en los Estados Unidos como el Oscar de la Locución.

“Esta es mi tercera nominación, la primera fue en la categoría de Locutora Comercial, 2017; luego como Storyteller o Artista de la Palabra Hablada, 2018; y ahora como Narradora de Audiolibros, enumera Báez, mientras, asegura convencida que “la tercera es la vencida y este es el año de traerle a la República Dominicana la primera estatuilla”.

La comunicadora, quien se alzó en junio con la estatuilla a “Locutora Comercial” en el Festival Iberoamericano de la Voz, “Viva Voz”, en Bogotá, Colombia, se encuentra nominada por su trabajo como narradora de la versión en español del audiolibro del best seller de ficción “La Obsesión”, de la multipremiada escritora estadounidense Nora Roberts. Proyecto perteneciente a la prestigiosa casa editora Penguin Random House con sede en los Estados Unidos.

“Este año ha sido maravilloso. Representar a mi país haciendo lo que me gusta es un gran honor como mujer, dominicana y locutora, y es, sobre todo, una gran confirmación de que el trabajo duro, el esfuerzo y la capacitación valen la pena. Espero hacer de esta experiencia una inspiración para jóvenes que buscan hacer camino en la comunicación”, manifestó la locutora.

Actualmente, Báez es la voz oficial de La Super 7fm, es productora y conductora del programa Bonavox Radio, transmitido por la misma estación radial. Además, es la voz de la emisora Mixx 104.5 y del canal PHTV. También, Báez se destaca cada sábado como co-conductora de Migra Z por la Z101 junto al doctor Roque Leonel Rodriguez.

