Ángela Zambrano: Exitosa inﬂuencer y coach triunfa dentro y fuera de Venezuela

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La venezolana Ángela Zambrano se ha dado a conocer en Venezuela y parte del mundo por su destacada labor como coach fitness y empresaria. La nacida en el estado Falcón, actualmente reside en Miami, Estado Unidos.

“Aprendí a quererme como nunca lo había hecho antes. Me di cuenta de que la superación, autoestima y el amor propio me han abierto muchas puertas en mi vida tanto profesional como personalmente. Me converti en un ser humano más fuerte, saludable y encontré la paz interior”,

expresó la mujer que en 2017 debutó en la prestigiosa competencia Bikini Fitness Diamond Classic de la NPC Americana.

Después de ese concurso, decidió certificarse como coach fitness en la Academia International Fitness Professionals Association (IFPA, por sus siglas en inglés) y desde entonces no ha parado de trabajar.

“Ser capaz de ayudar a los demás a través de mi propia transformación no tiene precio y es algo que definitivamente he adoptado como misión de vida, inspirar a las personas y promover un estilo de vida saludable sin sacrificios ni dietas extremas dañinas para la salud, que es sencillamente mantenerse en forma a pesar de todo el ajetreo del día a día, entre mantener la casa, cuidar a los hijos y todo lo que conlleva el trabajo matutino habitual de una madre”, dijo la empresaria y madre de dos niñas”.

Zambrano confesó que después de convertirse en madre por segunda vez pasó por una situación difícil de salud. Al recuperarse se dijo que quería promover una buena alimentación y entrenamiento, “me converti en una mujer más disciplinada… cada día me fui enamorando más del mundo fitness y busco motivar por medio de mis redes a miles de personas a cuidarse y a que también se enamoren del mundo saludable”.

Artistas como, Nicole García, Mariannys García, Yuvanna Montalvo, Patricia Schwarzgruber, Andreina Castro, Anmarie Camacho, Jimena Araya, Hassen Dahhan Alvarado, Nicole Tortolani, chicas polar, tambien estuvo kerly ruiz, son algunas que mantienen sus figuras con el plan de entrenamiento y alimentación de Ángela, quien afirma que la vida fitness es más que un cuerpo lindo, “es un conjunto de factores que se unen para aportar a tu vida una verdadera transformación llena de beneficios de salud”.

Mencionó que llevar una vida saludable tiene muchos beneficios en la vida, como la salud mental, mejor oxigenación en el cerebro, equilibrio. Aseguró que si se hace una hora o media de ejercicios diarios, eso puede ayudar a minimizar cualquier enfermedad, sobre todo las cardiacas.

“Si llevas una alimentación sana puedes controlar tu insulina y mejorar cualquier condición de tipo de diabetes que tengan, la hipertensión mejora cuando eres aplicado a un deporte o ejercicio tu frecuencia cardiaca cambia y sin duda puede eliminar o mejorar cualquier padecimientos, un estilo de vida saludable sólo los ayudará a tener más salud y vida sin duda alguna”, expresó la coach.

Esta exitosa mujer venezolana añadió que llevar una vida de este tipo te hace sentir con energía, con ganas de querer comerte el mundo, pues te enseña a valorarse, amarse y ayuda a vencer los miedos.

*Consejos*

Zambrano aconseja a las personas que desean implementar este estilo de vida que pierdan el miedo, se olviden de los límites y por supuesto creen en ellos. “cualquier persona fitness no es diferente a ti, tú que me estás leyendo tienes la capacidad para lograr tu cuerpo soñado, tu salud mental, tu estabilidad emocional, tu autoestima incrementa, amarse no es una opción es una decisión, todo viene a raíz del amor propio. Nadie dijo que en la vida los cambios serían fáciles, pero tampoco son imposibles, todo tiene un proceso”.

Agregó que lo más importante es olvidarse de las dietas. A su criterio hay que decir “soy saludable” y convertir la alimentación en una herramienta que se pueda disfrutar con recetas sanas, pero deliciosas.

“No debes ver el ejercicio como una obligación si no como un disfrute, debes escuchar tu cuerpo, no presionarte, iniciar es lo más importante, la persistencia y disciplina la vas logrando con el tiempo y todo esfuerzo tiene su recompensa. Tu mejor versión llegará, sólo repite ‘creo en mí, soy capaz y lo voy a lograr’”, comentó Ángela Zambrano.

*Cuerpo sano, mente sana*

Ejercitarse ayuda a reducir el estrés, mejorar la depresión o ansiedad, al entrenar se liberan endorfinas y por tanto eso contribuye a una mejor calidad de vida. “La hormona de la felicidad, la serotonina, se eleva y libera el cuerpo entrenando, por eso el mundo saludable se conecta con tu salud física y mental logrando en ti una estabilidad emocional y paz mental”, afirmó Zambrano.

Acotó que para comer saludable no tiene que ser aburrido, los alimentos tienen una cantidad inmensa de macronutrientes, vitaminas y minerales, que solo traen beneficio a tu vida”.

La coach fitness se refirió a las mujeres que están “obsesionadas” con verse perfectas, por lo que les recomienda dejar a un lado su fijación por mantener ciertos estándares de belleza. “Verse bien es una decisión que debe fluir sola, es un hábito que debes optar sin presión alguna, si buscas estar perfecta fallarás en algunos intentos pero si buscas conseguir tu mejor versión la alcanzaras. Todas somos bellas”.

Señaló que deben de disfrutar del proceso sin estrés, porque eso sólo va a producir que se retrase su transformación. Recomienda que se diviertan mientras buscan alcanzar sus objetivos, que sean felices, pues para llegar a la meta hay que mantener la constancia, disciplina y perseverancia.

*Objetivo*

La también empresaria señaló que uno de sus logros más importantes en su carrera es poder influir de manera positiva a otras personas. “Lo que más amo de mi vida profesional es ver cómo puedo transformar a cientos de personas en su mejor versión, es lograr levantar su autoestima y ayudarlas a superar sus miedos y sus barreras. Disfruto ver las etiquetas con mis recetas, me emociona ver cómo hago que les encante cocinar, entrenar conmigo, hacer mis videos”.

Aseguró que impactar a la sociedad con sus retos de 21 días, donde promueve la salud y el bienestar, es algo muy significativo para ella.

Si deseas saber más sobre el contenido en redes sociales de Ángela Zambrano y de la vida fitness, puedes seguirla en su cuenta de Instagram @angelazambranofit donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

