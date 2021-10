Ángel Rondón y Díaz Rúa, ¿cumplirán su pena como los únicos condenados de Odebrecht?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los únicos dos condenados por el escándalo de Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, se abocan a apelar la sentencia condenatoria y podrían lograr, inclusive, que se dilate tanto el proceso que no tengan que cumplir la pena restante.

Los pasos a seguir dilatarán por necesidad la ejecución final de la condena. Es más, según el notable jurista Cándido Simón, el expediente es tan monumental que podría extenderse en el tiempo.

Así, si el proceso se anchara y dilatara por un buen tiempo, Rondón y Díaz Rúa evitarían caer en la cárcel para el cumplimiento restante de la pena.

El primero fue sentenciado a ocho años de encierro y al pago de 200 salarios mínimos, mientras el segundo lo fue a cinco años, al mismo pago y al decomiso de muchos de sus bienes.

Por tanto, a Rondón le restaría cumplir unos tres años de prisión, y a Díaz Rúa casi nada más, pues el caso arrancó hace casi cuatro años y medio, en mayo de 2017.

A pesar de ese posible “escape”, Simón alerta que si ambos dilatan a posta el proceso que sigue, entonces no les computarían el tiempo “perdido” y podrían dar con sus huesos en la cárcel para terminar de cumplir la sentencia.

Según él, la ruta jurídica sería una madeja de probabilidades. Lo único seguro es que tanto el Ministerio Público como los condenados apelarán la sentencia en la Suprema Corte de Justicia. El caso pasará, así, a una instancia de segundo grado, que podría devolver el caso al primer nivel. Dependiendo de la decisión, las partes podrían acudir al Tribunal Constitucional, que en última instancia se encargaría de verificar si se respetó el debido proceso y podría ordenar la celebración de un nuevo juicio. Pero también pudiera ocurrir que la sentencia fuera acogida y ratificada en todas sus partes. Si esto sucediera, el caso tomaría el sello de lo irrevocablemente juzgado. Aun así, los apeladores tendrían otras vías internacionales, incluyendo la Corte Internacional de los Derechos Humanos.

El caso es tan kilométrico que dificultará un desenlace rápido y expedito. En este punto, Simón piensa que el expediente tiene miles de páginas, y esto ralentizará las labores en apelación.

El abogado apunta que la ley fija que, en casos como el susodicho, la decisión en apelación debería tomarse unas 72 horas, pero dada la magnitud del expediente, “no es humanamente posible”.

La normativa vigente establece que un proceso debería durar un máximo de dos años, pero lo de Odebrecht se ha sobregirado.

En todo caso, no se puede mantener en vilo a una persona procesada durante tanto tiempo, por lo cual tarde o temprano habrá una decisión definitiva. Lo que no se sabe es si lo definitivo llegará antes de completar los cinco o los ocho años. Los condenados esperan que así sea; el acusador, no. Si uno de los dos bloquea o dilata el proceso, eso no afectaría al que no lo hizo: cada uno es responsable de su estatus judicial.

Si se demostrara que los procesados incidentaron el proceso ex profeso, los plazos no se computarían y ellos tendrían que terminar de cumplir la condena.

Aun así, todo dependerá del juego que hagan las partes -y de la decisión procesal.-

Relacionado