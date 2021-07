(VIDEO) Ángel Rondón sostiene no existen pruebas sobre sobornos a imputados por caso Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón informó este jueves “espera ser absuelto del caso Odebrecht, debido a que no existen pruebas de que haya sobornado funcionarios para la adjudicación de obras”.

Rondón, manifestó que “el Ministerio Público no ha podido demostrar que haya sobornado a los imputados del caso Odebrecht”.

Indicó que “porque no ha aparecido una transferencia, ni ningún cheque a nombre mío a ninguno de los imputados, ese es el soborno más extraño que he visto en el mundo, o que he oído en el mundo donde no hay ninguna prueba de eso”.

Manifestó que el exprocurador general de la Procuraduría General de la República (PGR), Jean Alain Rodríguez, le propuso un acuerdo “para imputar al actual presidente, Luis Abinader, así como a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, el cual dijo que rechazó.

