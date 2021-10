Ángel Rondón: “Si no hay sobornados no hubo soborno; ¿”Entonces yo me autosoborné?”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Al salir del tribunal, tras del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitir su fallo, Ángel Rondón se quejó de la decisión de las juezas, quienes lo condenaron a ocho años, al igual que a Víctor Díaz Rúa, quien fue condenado a cinco años.

“El Ministerio Público no pudo demostrar el soborno, yo me pregunto ¿Por qué estamos aquí?, lo que la sociedad quería que aparecieran eran los sobornos no mi cabeza… si no hay sobornados no hubo soborno, ¿Entonces yo me autosoborné?”, dijo Rondón.

Asimismo, adelantó que sus abogados estudiarán la sentencia para determinar los pasos a seguir.

Mientras, que José Miguel Minier, abogado de Rondón, aseguró que van a esperar tener la sentencia integra para tomar una decisión respecto al dictamen ocho años de condena contra su defendido.

Por el caso Odebrecht, Rondón y Díaz Rúa fueron los únicos condenados, mientras que Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista, fueron absueltos.

Relacionado