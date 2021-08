Ángel Rondón ruega por la salud de su hijo más pequeño y pide una cadena de oración

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón, principal implicado en el sonado caso Odebrecht, pidió este lunes hacer una cadena de oración para su hijo más pequeño, quien está ingresado en cuidados intensivos.

Su petición la hizo a través de su cuenta de Twitter, donde informó que le solicitó un permiso al tribunal que lleva el caso para poder salir a ver a su hijo.

“Me presenté a la audiencia el día de hoy como siempre lo he hecho desde que inició este proceso, y tuve que pedirle al tribunal nos permitiera salir de la misma porque mi hijo más pequeño ha sido ingresado y está en cuidados intensivos”, tuiteó.

