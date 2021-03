Ángel Rondón reitera su inocencia y dice que “el juicio es peor que la condena”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El principal señalado en el caso de sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, se sentó este lunes en el estrado para reiterar su inocencia ante el Tribunal diciendo que “el juicio es peor que la condena”.

También, Rondón expresó que espera “con ansias” volver a sentarse frente a las juezas para que lo interroguen sobre sus presuntos vínculos con los demás imputados en el caso y así demostrar “la falsedad” del Ministerio Público. “Pero yo quiero hablar eso en el momento final para que ustedes (juezas) lo tengan fresquecito”, manifestó el empresario.

Asimismo, Rondón siguió disparando contra el Ministerio Público al decir que los fiscales “tienen una tarea difícil para enderezar el expediente” porque, según explicó, la autoridades de la Procuraduría no tienen preparación para elaborar documentos acusatorios.

Y así continuó defendiéndose de las acusaciones que pesan en su contra y que lo señalan como la persona que recibió y manejó sobornos provenientes de Odebrecht y que, a través de sus vínculos con legisladores y funcionarios públicos, logró que la constructora obtuviera contratos millonarios.

En este punto en especifico, Rondón se mostró molesto al decir que el Ministerio Público lo apunta por haber tenido vínculos con funcionarios públicos y explicó que estas supuestas conexiones son medallas, méritos e invitaciones a actividades encabezadas por exgobernantes y exministros dominicanos.

Se quejó también de que “aún falten muchas personas” en la acusación porque, como argumentó, el Ministerio Público alega que él intervenía para la aprobación de préstamos en el país y aún así “todos los involucrados no están acusados”.

“Pará aprobar un préstamo se necesitan muchas personas. Aquí no hay nadie de la Dirección de Crédito Público, ni del Ministerio de Hacienda, no hay diputados acusados, no hay exconsultores jurídicos y mucho menos están los principales responsables de los préstamos: los presidentes”, destacó Rondón.

Al finalizar su discurso arremetiendo contra el Ministerio Público reiteró su acostumbrada frase utilizada en las audiencias “o to’ toro’ o to’ vaca'”, mientras las juezas se preparaban para escuchar las demás pruebas documentales ofertadas por las autoridades anticorrupción.