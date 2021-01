Ángel Rondón: “Jean Alain me pidió que incluyera a Luis Abinader en el caso Odebrecht”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ángel Rondón Rijo, el principal imputado por los US$92 millones de dólares de los sobornos de Odebrecht, dijo que en el 2017, cuando se encontraba en el proceso de interrogatorio por la Procuraduría General de la República, Jean Alain Rodríguez, el procurador de ese entonces, le dijo que podrían hacer un acuerdo si este acusaba “a dos o tres personas” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) incluyendo al actual presidente de la República, Luis Abinader.

Rondón explica, que le dio otro recurso u opción a Rodríguez para firmar el acuerdo que le cedería su libertad, pero este le insistió que debía de acusar a varios del PRM como Luis Abinader, Andrés Bautista, Jesús -Chú- Vázquez y Alfredo Pacheco.

“Jean Alain me dijo que yo tenía que acusar dos o tres personas del PRM como a Andrés Bautista, Chú Vázquez y Alfredo Pacheco. Me preguntó también que, si tenía algún chequecito o algún aporte para la campaña de Luis Abinader hecho por Odebrecht”, precisó Rondón.

El también destacado empresario indicó que le dijo a Jean Alain que, para acusar a alguien tendría que tener pruebas, por lo que se negó a ese acuerdo porque, según dijo, no había sobornado a funcionarios como establece el Ministerio Público.

Anteriormente, durante su declaratoria en el juicio por el caso Odebrecht, Rondón ya había revelado que el exprocurador le propuso acuerdos para involucrar en el caso a figuras políticas del entonces opositor PRM, sin embargo, el empresario se negó a enumerar los nombres que le detalló Jean Alain.

En una entrevista en el programa Siendo Honestos, Rondó añadió que ha tenido momentos durante estos cuatro años del juicio que se ha visto tentado a cometer alguna locura por lo “difícil que le ha sido la situación”, la cual, “no se la desea ni a su peor enemigo”.

“Claro que me ha paso de todo por la mente. Ha habido momentos en que mi casa he roto copas porque no hay cosa más grande en la vida que te hagan un levantamiento injusto. Esta situación no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque tengo ir una audiencia 3 veces a la semana, vivo en incertidumbre y mis empresas se están deteriorándose cada día más”, indicó.

