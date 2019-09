Ángel Rondón dice en juicio de fondo que inicia hoy “él está liberado de ante mano”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El principal encartado en el juicio de fondo que inicia hoy en el país del caso de corrupción de Odebrecht, Ángel Rondón, dijo este jueves que su acusación se basa en que él sobornaba a los miembros de comités de licitaciones para que le adjudiquen obras a la constructora brasileña, pero está seguro que él quedará libre”.

“En ese juicio de hoy no hay un miembro de las comisiones de licitaciones en el juicio, que yo soborné a los ministros de Hacienda, pero no hay ninguno en el juicio, que to soborné a los diputados, pero no hay un diputado en el juicio que inicia hoy”, se preguntó Ángel Rondón durante su participación en el programa Hoy Mismo, del canal 9.

Manifestó que en ese juicio él está liberando de ante mano, porque se expediente hasta los estudiantes de derecho lo conocen bien “ahí no hay un expediente”.

Expresó que esos 16 jueces tendrán que actuar diferente al magistrado Ortega, porque éste es sencillamente un “funcionario gomigráfo”.

Destacó que si el procurador hubiese leído el expediente de las medidas de coerción, así como el de la acusación, no lo hubiese firmado.

El juicio Odebrecht se inicia hoy, y los abogados de los imputados dijeron que un año no es tiempo suficiente para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decida la culpabilidad o inocencia de los seis acusados por los US$92 millones que pagó en sobornos la Constructora Odebrecht.

Hoy a partir de hoy a las 3:00 de la tarde se enfrentarán a juicio de fondo por el mayor caso de corrupción en el país, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga.

Rondón dice Ministerio Público no investigó

Ángel Rondón indicó que el Ministerio Público no hizo la debida diligencia para buscar más informaciones del caso de la constructora Odebrecht, porque sabe bien que es Marco Vasconcelos Cruz quien tiene las respuestas.

Rondón especificó que Marcos Cruz es quien le puede decir los nombres de los empresarios que usaron seudónimos para supuestamente recibir sobornos en el país por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Ángel Rondón, considerado por el Ministerio Público como la pieza clave del entramado de corrupción que instaló la constructora en el país.

“El juez le dio permiso al Ministerio Público para interrogar a 34 funcionarios de Odebrecht, pero no fueron, no salieron del país a investigar, porque yo le dije en Instrucción al juez Ortega, a quien usted tiene que interrogar es a Marco Vasconcelos Cruz, gerente de Odebrecht en la República Dominicana desde junio del 2007”.

Asimismo, Ángel Rondón expresó que el Ministerio Público lo que hizo fue enviar cartas y no le contestaron, porque el que sabe exactamente de los seudónimos y detalles bien de este caso es Marcos Vasconcelos Cruz.

“Lo que pasa es que, no le podían dar lo que nadie tiene”, sostuvo Rondón.

Reiteró que Marcos Cruz es la persona que sabe los nombres de los seudónimos de empresas que recibieron supuestos sobornos en el país.

Se recuerda que el empresario que figura como el principal implicado junto a otras seis personas en este sonado caso de corrupción de la empresa Odebrecht en el país.

De acuerdo con el expediente de acusación que presentó el Ministerio Público (MP) para la apertura de juicio en el caso Odebrecht, la empresa Norberto Odebrecht realizó pagos de 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 a funcionarios públicos de la República Dominicana para obtener licitaciones de proyectos del gobierno.

Estos supuestos sobornos habrían sido obtenidos mediante la mediación del imputado Ángel Rondón Rijo, intermediario comercial de Odebrecht en el país, a través de dos empresas offshore denominadas Conamsa Internacional y Lashan Corp.

