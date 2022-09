Ángel Ovalles: “No habia dudas en escoger a Emmanuel Rodríguez”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Gerente General de las Águilas Cibaeñas Ángel Ovalles se mostró satisfecho por la calidad de los jugadores seleccionados por el equipo en el Draft de Jugadores Novatos de la Liga Dominicana de Béisbol, y por haber reclutado lo que definió como “el futuro de sus outfielders, bates con buen manejo de la zona de strike y brazos fuertes en el pitcheo”



“La verdad que no Había dudas en escoger a Emmanuel Rodríguez en el primer puesto, para mí el mejor talento que había en el draft, un jugador nativo de Santiago, que desde el día que fue firmado, por mucho dinero con Minnesota Twins, mostró un gran talento y deseo ser parte de nuestra organización “, dijo de entrada Ovalles.



Destacó que Rodríguez es un jardinero central puro, que controla la zona de strike, puede generar también poder “estamos sumamente contentos de haberlo elegido”.



El ejecutivo aguilucho indicó que fueron al sorteo en busca de jardineros, para fortalecer el futuro, “ya que los núcleos de jugadores de esa posición en las Águilas son muy veteranos, todo el mundo lo sabe”.



Además de Rodríguez los cibaeños se hicieron de los outfielders Daniel Antonio Mateo, de Texas y Jean Ramírez, de Kansas City



“Estas escogencias nos van a dar profundidad a corto y mediano plazo, estamos satisfechos de haberlo logrado”, añadió.



Los 22 veces campeones ponderaron además la escogencia de su segundo pick el IF Juan Guerrero, de los Rockies de Colorado, catalogado por Ovalles como un súper prospecto con cualidades especiales, “que siempre estuvo en nuestro radar, nos satisface la suerte de haberlo logrado”.



El Gerente aguilucho reveló que algo inesperado en el sorteo fue el chance de escoger a Frederick Bencosme, nativo de Moca, en la tercera ronda, un jugador del cuadro con talento increíble que ya jugó clase A fuerte en su primer año en Estados Unidos



Además, tomaron a los jugadores del cuadro Albert Fabián, de San Diego, y Junior Tilien, de los Mets de New York.



“En el aspecto ofensivo escogimos jugadores que manejan bien la zona de strike, tanto Rodríguez como Bencosme, Guerrero, y Ramírez, trabajan bien ese aspecto



Buenos Brazos para Presente y futuro



Las Águilas seleccionaron a nueve lanzadores en el sorteo y Angel Ovalles piensa que han logrado excelentes brazos, algunos en capacidad de jugar para nosotros este mismo año.



Los cibaeños tomaron su primer lanzador en el sexto turno, cuando se hicieron de José Alexander Ferrer, de Washington, luego en la séptima a Justin Martínez de Arizona. Roddery Múñoz, de Atlanta, fue el noveno, y el décimo escogido Nathanael Heredia, de San Luis.





En forma sucesiva fueron seleccionados Diomede Sierra (Arizona), Joseph Hernández ((Seattle), Dionys Andry Rodríguez (San Luis), José Cabrera (Arizona) y Juan de Dios Núñez para cerrar su participación en el sorteo.

