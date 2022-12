Ángel Ovalles anuncia debut de Zoilo Almonte, Juan Lagares y Geraldo Perdomo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Los ajustes de las Águilas para buscar la corona 23 tienen un engranaje perfecto hasta el momento a juicio de Ángel Ovalles, Gerente de Operaciones del equipo y el objetivo final incluye capturar la ronda regular.



“Juan Lagares, Zoilo Almonte y Geraldo Perdomo estarán listos para entrar la próxima semana, Johan Camargo regresa el domingo, Jonathan Villar y Joe Van Meter entran para la parte final del calendario regular.



En conferencia de prensa en el Estadio Cibao, Ovalles dibujó un panorama planeado por el equipo que va saliendo a la perfección con las Águilas en primer lugar, rotando a sus jugadores para que lleguen frescos a la serie semifinal.



“Estamos jugando buena pelota defensiva, buen bateo situacional, con average sobre los .280, tenemos un excelente staff de pitcheo, buen bullpen, que será ampliado, 28 victorias y solo 11 derrotas y hacemos la entrada de jugadores veteranos claves”, destacó el ejecutivo aguilucho.



Más adelante, amplió que “hacemos los ajustes normales de la temporada entrando en la parte que corresponde a diciembre -enero, y ya estamos prácticamente listos para ir por la próxima meta, ganar la serie regular.”



Ovalles anunció el debut de Juan Lagares el martes en Santo Domingo y dijo que probablemente estará listo para debutar Zoilo Almonte el miércoles y también, de acuerdo a como vaya en sus entrenamientos, el campocorto Geraldo Perdomo estará disponible para martes o miércoles, todos con experiencia de Grandes Ligas.



“Son cosas que sabemos que iban a pasar, los jugadores también lo saben, eso no afecta nuestro balance, hay comunicación interna, llevamos un buen plan con los veteranos, nos entran nuestros caballos ahora y se mantiene el núcleo previsto para ir la temporada completa”, argumentó.



Ovalles se refiere a los jugadores definidos para todo el año como Ramón Torres, Aneury Tavárez, Víctor Robles, Cade Gotta, Yoenis Céspedes, Andretty Cordero, Julio E. Rodríguez, Yairo Muñoz y Ronny Rodríguez, entre otros, que siguen el año entero.



En respuesta a una pregunta afirmó que el panameño Johan Camargo llega el domingo y se reintegrará al equipo del martes en adelante.



Ovalles adelantó que ha conversado con Jonathan Villar, quien se integrará al equipo probablemente en la última semana de la ronda regular. “Se ve bastante bien en su físico y se prepara para entrar”, precisó.



Como es ya parte del negocio las Águilas han visto partir tras cumplir sus permisos de las organizaciones de MLB, los cotizados prospectos Ezequiel Duran (IF), que fue parado por Texas; el lanzador Osvaldo Bidó, de los Piratas y Eguy Rosario (IF), de San Diego.



Destacó que Jerar Encarnación se mantiene en el equipo dando profundidad a la alineación.



Las Águilas también están a la espera de que el receptor Francisco Peña despeje su situación de firma en Asia.



Fortalecer más la rotación y el bullpen



Sobre el pitcheo, el gerente aguilucho destacó la formidable temporada que han desarrollado Yunesky Maya, Roenis Elías y Carlos Martínez, tres veteranos valiosos que serán complementados con Jon Van Meter, quien ya fue anunciado, está en el país, preparándose y la presencia del panameño Randall Delgado, quien ya hizo una primera salida satisfactoria.



“En lo adelante esperamos la integración de Gregory Soto, lanzador zurdo de cierre y anunciaremos más adelante un par de relevistas para fortalecer aún más el eficiente bullpen que tenemos.



Elogió la labor de Neftalí Feliz y Richard Rodríguez, quienes a su juicio han estado formidables cerrando los juegos y admite que con Soto en el escenario la profundidad será mucho más grande.

Relacionado