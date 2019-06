Ángel Luis Delgado:“Siempre estaré disponible para mi selección, si la salud me lo permite”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El jugador dominicano de la NBA, Ángel Luis Delgado, expresó este martes que si la salud se lo permita estará vistiendo la camiseta de la selección dominicana de baloncesto, y que es normal que existirán diferencias entre las partes administrativa y los jugadores.

“Por esta vía quiero decirle a mi país que siempre estaré disponible, si la salud me lo permite, de jugar con mi selección nacional. En ocasiones existen diferencias entre la parte ejecutiva y los atletas, eso es algo normal. Quiero que todos ustedes sepan que eso nunca será un obstáculo para que no me ponga la franela de mi querida bandera”, dijo Delgado, a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una foto vistiendo su camiseta de la selección dominicana.

Asimismo se dirigió al gerente general de la selección dominicana, Francisco García, diciéndole: “Francisco tú sabes que te quiero, cuenten conmigo siempre”.

“Voy a terminar lo que comencé, vamos Dominicana que el mundial nos espera”, concluye el mensaje del jugador nativo de Haina.

El mensaje de Delgado surge a raíz su declinación hecha el pasado domingo, a través de Instargam Live, de no participar con el equipo dominicano en el Mundial de Baloncesto, el cual será desarrollado en China desde el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre del presente año.

En torno al tema, Francisco García dijo que Delgado tomó una mala decisión al no participar con el equipo tricolor en el Mundial de Baloncesto.

