Ángel Luis Delgado declina participar en el Mundial de baloncesto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El NBA dominicano Ángel Luis Delgado declinó participar con la Selección Nacional de Baloncesto para la Copa Mundial de Baloncesto de la (FIBA) que tendrá lugar del 31 de agosto al 15 de septiembre en China.

Delgado, quien jugó este año sus dos primeros compromisos de la NBA, hizo el anuncio a través de un “Instagram Live” donde describió que no puede explicar las razones por la cual no participará con el conjunto dominicano.

“Yo creo que no voy a poder, no voy a poder jugar. Las razones no las puedo dar, no voy a poder jugar”, declaró el pivot.

Se recuerda que los otros jugadores dominicanos en la NBA, Al Horford y Karl Towns, no han confirmado su presencia con el equipo criollo para la cita mundialista.

