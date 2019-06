Ángel Luis Delgado asegura que la NBA cubre seguro a los jugadores de las selecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luego de dar el “sí” a la selección dominicana de baloncesto para el Mundial de China 2019, Ángel Delgado ofrece unas declaraciones importantes acerca de su carrera deportiva hasta llegar a la NBA con el contrato dual con Los Ángeles Clippers.

Delgado estuvo conversando en “De Cara a Cara con el Dotol Nastra” a través de la cuenta de Youtube del comunicador Vincent Carmona, ofreciendo algunos detalles de su vida personal y deportiva, en una entrevista que se prolongó por 38:43 minutos.

Dentro de todos los temas que compartió Delgado, fue su inconformidad por la manera en que la prensa y el público manejó el tema de su no participación con la selección quisqueyana en el Mundial, el cual días después, fue resuelta.

“Yo siempre lo he dado todo por este país“, indicó el jugador que pertenece a Los Ángeles Clippers. “Yo he jugado cuando no he tenido que jugar. Cuando llegué a la NBA, me fui de una reunión que tenía el equipo para venir a jugar aquí“. siguió Delgado.

Añadió el nativo de Haina, fue: “Aunque yo no fuera (al Mundial), siento que me tienen que apoyar“. continuó Ángel Delgado.

El dominicano fue parte del equipo nacional en la cuarta ventana clasificatoria rumbo al Mundial de China, en el mes de septiembre de 2018, cuando el combinado criollo se enfrentó a Chile y Venezuela, en Santo Domingo, República Dominicana y Valencia, Venezuela, respectivamente.

Otra tema importante que resaltó el alero-pivot, es sobre el seguro de los jugadores de la NBA cuando están con sus respectivas selecciones nacionales.

“Es que nosotros no necesitamos“, refiriéndose al seguro que cada federación nacional debe tener para los jugadores que representan a dichos países en los torneos internacionales de FIBA.

“Cuando tu eres NBA no lo necesitas (el seguro con la selección). La NBA te lo cubre“, sentenció Delgado sobre la cobertura del seguro en caso de una lesión de cualquier jugador mientras esté jugando con su equipo nacional.

