Ángel Lokward dice que para reconstruir una República en Haití se debe crear un fideicomiso internacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El destacado jurista y político, doctor Ángel Lokward estimó que para reconstruir una República en Haití se debe crear un fideicomiso internacional, con un gobernador que tenga un plan de Naciones Unidas a ejecutar y entiende que si no se hace, en 20 años se estaría hablando de los mismos problemas que están ahora..

Al explicar un fideicomiso, el abogado detalló que la Minustah, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, era un fideicomiso, con la diferencia de que tenía el control de territorio, y elegía a alguien como autoridad política, cosa que nunca funcionó.

Entiende que ese fideicomiso debería ser propuesto por las naciones de Américas, porque República Dominicana nunca debe enviar un soldado a Haití.

Las declaraciones de Lokward se produjeron durante una entrevista en el programa La Hora 22, que se trasmite por Teleradio América y producen Gregory Caimanes y Abinader Fortunato.

Al referirse sobre las declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos para la Lucha contra el Narcotráfico, Todd Robinson, que dijo que Haití debe ser el que vele por su propia seguridad, que son ellos los que tienen que salir de sus dificultades ciudadanas, el abogado y político consideró que eso fue un eufemismo, que se basa en que ellos tienen que ser diplomático, y no dar declaraciones que ofenda a los haitianos y que no revele sus intenciones.

“Pero y quién va a pensar que Estados Unidos va a dejar a 16 ciudadanos y no va hacer nada, en un Estado fallido, y en donde la historia nos enseñan, que ellos no van a dejar a su ciudadanos, y menos misioneros, ellos tienen que montar su plan, de pronto no están junto esos ciudadanos, y en marco de prudencia, tienen que hablar del tema hasta que resuelvan el clavito en el zapato, que son los rehenes, y ellos vieron que imponer la democracia es inviable y que eso falló”, sostuvo.

La comunidad internacional no ha conseguido una solución en Haití

Asimismo, el destacado abogado destacó que como la comunidad internacional no ha conseguido una solución en Haití, y actúa con hipocresía diplomática, queriendo vender una democracia inviable, ya sabe que no se puede resolver nada en ese país.

Puntualizó que la comunidad Internacional sabe que en Haití vender un régimen democrático es imposible, porque gastó mucho tiempo y dinero y vio que todas las soluciones fallaron, ya que en cada crisis se llamaba a elecciones, y no se resolvió nada a los largo de 34 años.

“Y lo único que ha conseguido la comunidad internacional es cansarse, y hoy la solución es más crítica que nunca, pero la comunidad no solo está cansada y teme hacer el ridículo”, indicó.

Resaltó que la lógica política indica que, en Haití hay que ayudar a construir una República, no la nación, ya que es una nación de matriz más fuerte que República Dominicana, ya que tiene elementos identitarios más fuertes , porque lo identifica la raza y ellos la incluyeron desde su primera constitución.

“A los dominicanos nos identifican elementos culturales, porque nosotros somos mulatos, negros y blancos, y por eso acusar a los dominicanos de racistas es la cosa más injusta”, dijo.

Lokward manifestó que construir una República en Haití debe ser en base a sus ciudadanos, ya que en más de 200 años no logró hacerlo.

No obstante, explicó que para construir la República se debe restablecer la autoridad, y para ello necesitaría una intervención, porque sus fuerzas locales son incapaces de hacerlo, no tiene ejército, la Policía es nueva y no tienen entrenamiento, y su autoridad es nueva.

Correcta declaraciones de Luis Abinader

Consideró que fueron correctas las declaraciones del presidente Luis Abinader al alzar su voz con el caso de Haití a nivel internacional, y ha conseguido el interés de Chile, México, Colombia y Panamá, entre otros.

Dijo que hay que seguir, porque el tema de Haití no se solucionará en un día, sino que hay buscar que eso se concrete, y ejemplo es que Estados Unidos va con el tema de Haití a la OEA y tiene vergüenza,

“Clinton se empeñó en Haití y vivía metido ahí con una fundación, o tu crees que Francia y Canadá están cansada con el tema de Haití”.

