Ángel Lockward niega haber acusado a Wilson Camacho de falsificación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Ángel Lockward negó este martes haber acusado de falsificación al procurador adjunto de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.

Lockward dijo que ha sido el propio PEPCA que ha admitido que presentó un “Informe de puro trámite” de la Contraloría General, que lo involucra junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otras personas, en un supuesto entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado con más de RD$17,000 millones, a través de la expropiación de tierras.

Según un comunicado de prensa, Lockward volvió a exponer su fardo de pruebas con las que asegura demostrará que el informe de auditoría mediante el cual el Ministerio Público fundamenta la investigación que lleva en contra de un supuesto entramado de corrupción que habría desfalcado el Estado a través de la expropiación de terrenos, carece de legalidad por la forma en que fue concebido.

“El contralor demandó al PEPCA porque el PEPCA lo usó para algo penal inicialmente lo demandó en intervención porque el documento según ellos era de mero trámite. Pues con ese documento de mero trámite que ningún juez en ningún sistema judicial del mundo Doña Miriam usted fue jueza si usted siendo jueza le llevan medidas en contra de un ciudadano con un documento que es de mero trámite usted como jueza garantista habría acogido la medida, claro que no”, sostuvo.

Negó que con el recurso de nulidad que está demandando ante la Jurisdicción Administrativa pretende el torpedear la investigación que se lleva contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y que haya acusado de falsificación a Camacho.

“Dijo que yo lo había llamado falsificador, eso no es verdad, yo nunca he dicho eso no tengo motivos para decirlo”, expresó.

