Angel Dior triunfa en Europa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Pocos son los artistas que tienen éxito en todos los países de la Unión Europea. Apenas una decena, dentro estos pocos artistas se da el caso de Ángel Dior quien se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su carrera ya que está inmerso en su primera gira por El Viejo Mundo que lo ha llevado a tener la fortuna de participar en más de una docena de presentaciones a casa llena por varios países como Holanda, España, Suiza, Italia, Alemania y Francia entre otros.

“Es una bendición de Dios poder subir a la tarima en todos estos países diferentes y oír a toda esta gente que corea mi música y me acompañan en mis bailes. Me siento que aun estoy en la 42 pero en Europa”, comentó Ángel de sus experiencias por Europa.

Ángel Rosario, nombre de pila del cantante de “AIO” y “Piripiropi”, inició su gira el pasado 28 de junio en la ciudad de Madrid, España de la mano de Bombon Production.

Este tour cuenta con presentaciones hasta el 17 de julio, para luego retornar a su Quisqueya e iniciar los preparativos para partir hacia San Juan, Puerto Rico ya que este novel artista cuenta con 4 nominaciones en los Premios Juventud que se efectuarán este próximo jueves 20.

De allí pasará a Santa Marta, Colombia donde participará en los Monitor Music Awards el 27 del mes en curso, para luego visitar los Estados Unidos a recibir el calor de la comunidad dominicana que se dará cita para acompañarlo en la Gran Parada del Bronx.

“He visto muchos artistas en el transcurso de mi carrera pero la combinación de carisma, energía, disciplina y un buen equipo de trabajo, sorprenden de un tan joven exponente que promete nueva música y las colaboraciones necesarias para tener éxito en un mercado tan importante como Europa nos hace seguir confiando en trabajar el crecimiento de la música urbana dominicana”, expresó Bombón, de Bombón Production.

Un Equipo Ganador

Dior hace tan exitoso recorrido por el viejo continente con su Manager Heinrich Heondel de Aza, y sus Road Managers Edwin José Maldonado Pérez y Pablo José Maldonado quienes además de asistir con las funciones del día a día del proyecto también se encargan de las finanzas y contrataciones.

“Heinrich fue quien me descubrió cantando hace ya un par de años. Luego me presentó a Edwin y a Pablo que eran dueños de una tienda de celulares y ellos empezaron a acompañarnos a todas partes porque ellos tenían carro y como sabían de negocios no dejaban que nos engañaran”, recuerda Ángel Dior entre risas.

“Así mismo es como Edwin dice. Yo soy un poco más inclinado a entender el funcionamiento de las negociaciones con los contratos que uno debe llenar en este negocio y tengo el oído para reconocer cuales son buenas colaboraciones con Ángel Dior,” expresó Pablo José Maldonado.

“Al decir verdad ninguno sabía que estábamos haciendo en ese momento lo que sí sabíamos era que Ángel tenía talento y que estábamos dispuesto a entrar en este negocio porque creíamos en ese talento. Hemos tenido todos que aprender de este negocio poco a poco, bueno seguimos aprendiendo. Todos siempre hemos sido apasionados con la música pero no pensábamos que estaríamos viviendo de ella. Lo que sí te garantizo es que esta carrera conlleva muchos sacrificios, muchos trasnoches y uno tener que estar aprendiendo constantemente porque todos los días aparece algo nuevo o un artista nuevo,” concluyó Heinrich Heondel de Aza

