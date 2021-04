Ángel Delgado: “Si Towns y Horford se unen, podemos llegar a Tokio”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El pívot dominicano Ángel Delgado, del Movistar Estudiantes español, confía en que su selección pueda superar el preolímpico y estar en los Juegos Olímpicos de Tokio si sus compatriotas Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) y Al Horford (Oklahoma City Thunder) se suman a la selección.

“Claro que podemos estar en Tokio. Tenemos un gran equipo, a ver si Towns y Horford se unen, y si se unen tenemos todas las oportunidades del mundo para llegar a Tokio”, manifestó Delgado durante una entrevista con EFE.

República Dominicana se jugará una plaza para los Juegos en un preolímpico que se disputará en Belgrado (Serbia) contra la selección anfitriona, Filipinas, Puerto Rico, Italia y Senegal, entre el 29 de junio y el 4 de julio.

“Es complicado porque vamos a jugar en contra de Serbia, de Aleksa (Avramovic, su compañero en Estudiantes) y en su propia casa, pero no es algo imposible. Confío en nosotros, en nuestro equipo y en que vamos a hacer un muy buen trabajo”, aseguró el pívot de Bajos de Haina (República Dominicana).

Delgado no pudo participar con su selección en la última ventana del mes de febrero debido a asuntos familiares, pero se mostró convencido de que estará a disposición de la escuadra tricolor para el preolímpico de Belgrado.

“Sí, espero estar. Es muy difícil que le diga que no a la selección. No jugué la ventana porque tenía problemas familiares, mi hijo estaba enfermo y no quería dejarlo solo. Tomé esos días para estar con él hasta que mejorarara, pero es muy difícil que le diga que no a la selección”, reiteró el interior.

El pívot de 26 años, que jugó en la NBA con Los Ángeles Clippers y actualmente defiende al Movistar Estudiantes español, reiteró su compromiso con la selección dominicana

“Es muy difícil que les diga que no, cuando digo que no es porque hay algún problema y no puedo forzar. Soy el que más goza cuando voy a la selección, el que más se ríe, el que mas se divierte, porque me gusta estar”, sentenció. EFE