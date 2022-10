Aneury Tavárez viene a demostrar que lo de México se puede repetir con las Águilas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El jardinero Aneury Tavárez trabaja intenso en el campamento de las Águilas Cibaeñas, con la finalidad de hacer el equipo de la temporada 2022-2023 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, precedido de un buen desempeño ofensivo en México.



Aneury adelantó que viene dispuesto a jugar en el rol que el dirigente decida y demostrar que lo de la temporada explosiva que tuvo este año en el béisbol mejicano, no fue fruto de la casualidad.



“Primero que todo pedirle a papá Dios que me mantenga en salud. Para las otras cosas uno se faja en busca de lograrlas cada día, venir a dar el cien por ciento, sea entrando en el lineup o entrando tarde en el juego, yo lo que quiero es poder ayudar el equipo”. aseguró



En el verano recién pasado, Tavárez puso números respetables que le valieron para lograr una temporada de ensueño, jugando en la Liga Mexicana de Béisbol para el equipo Generales de Durango, actuando en 88 juegos, agotó 325 turnos oficiales, pegó 123 indiscutibles, terminando con promedio de .388 turnos.



Además, el fornido jugador sacó la pelota del parque en 23 ocasiones, dio 19 b doble, 80 carreras empujadas, 85, se robó 13 bases en 18 intentos, 32 bases por bolas y se ponchó en 43 ocasiones.



Redondeó su línea estadística apilando un OBP de .466, SLG de. 658 y OPS alto de 1.124.



“La Liga mexicana la gente lo ve muy fácil, pero no es fácil, en cualquier parte que usted juegue tiene que darle bien a la pelota, me fajé, la verdad que me preparé súper bien antes de irme para México y ahí están los frutos”, indicó el nativo de Santiago.



En la temporada 2021-2022, Tavárez no tuvo buena fortuna en los primeros 8 turnos con las Águilas Cibaeñas, la abundancia de talentos provocó que fuera prestado a las Águilas de Mexicali. Regresó para la semifinal, jugando un último partido en el que bateó de 4-2.



El jugador afirma que puede desempeñarse con eficacia en los jardines, aunque en el verano vio más acción como DH, debido a una lesión que tenía en uno de sus dedos, pero ya ha sido superada y puede jugar cualquiera de los jardines.



Aclaró que estará a la orden del manager en donde crea que debe estar y allí tratará de hacer su mejor trabajo en beneficio de las Águilas.





“Ya hablé con el manager y le dije que estoy dispuesto a jugar en donde el crea que pueda usarme, ahí yo voy a hacerlo”, dijo más adelante Tavárez, que elogió la buena comunicación que tiene el dirigente José Leger con los jugadores.

