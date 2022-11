Aneudy Ramírez sostiene la delincuencia se “burló del sistema” en República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y analista político Aneudy Ramírez observó que la delincuencia ha diseñado una estrategia que le ha permitido adelantarse y burlarse del sistema en República Dominicana.

“La estrategia que utilizan las personas los delincuentes hoy día ya no es dos personas en un motor, ya son cinco motores; o sea, esos tipos se le han ido adelante a todo el sistema, los delincuentes se han sentado en el fuerte a analizar cómo ellos van a burlar el sistema”, comentó.

Aseguró que todo esto pasa mientras el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chú” Vásquez, pide a la población tener paciencia y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dice que restaurar la seguridad va a tomar “algo de tiempo”.

En el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez manifestó que si los asesinatos que se han suscitado en los últimas fueran por convivencia el asombro social sería menor, pero aseguró que se trata de un asunto delincuencial.

“Eso podrimos sentarnos a analizar porque no se trata de gallos, no es un juego de dominó, me molesté, te di un balazo, no, no, es delincuencia, asaltos, robos, atracos”, citó.

En ese orden, agregó que si la cuestión es como algunos argumentan que, la delincuencia se desata cuando quieren “hacer saltar al jefe de la Policía”, el presidente de la República debería llevárselo y no sacrificar más el país.

Exhortó al primer mandatario Luis Abinader “llevarse a quien tenga que llevarse”, siempre y cuando se devuelva tranquilidad.

“Yo no sé hasta donde el presidente Luis Abinader va a permitir que se siga extendiendo la ola de delincuencia por no mover al jefe de la Policía, porque es cierto que lo quieren hacer saltar, pero yo no puedo sacrificar a todo un país, yo no puedo sacrificar victimas que en una mañana me levanto y hay ocho muertos víctima de la delincuencia”, expuso.

