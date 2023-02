Aneudy Ramírez sobre migración haitiana: “RD está llena de pobres, no podemos cargar con más”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comunicador Aneudy Ramírez aplaudió que las autoridades están aunando esfuerzos para frenar el flujo de migrantes haitianos hacia territorio dominicano, porque según él, este país está lleno de ciudadanos pobres y no puede seguir importando más.

“República Dominicana está llena de pobres, no podemos cargar con más, no podemos seguir permitiendo la entrada de gente consumista, porque es una carga muy grande para el Estado dominicano y la comunidad internacional tiene que entenderlo”, exclamó.

Durante su intervención en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez cuestionó a la comunidad internacional “¿cuantos miles de millones van a disponer ellos para que la República Dominicana atienda a los haitianos?”.

En ese sentido, sugirió a las potencias interesadas en que República Dominicana acoja los migrantes que, “si nos quieren donar diez mil millones dólares para mantener haitianos aquí que se lo mande a Haití” para que “lo controlen ellos y que le generen empleo, riquezas, porque ya aquí hay demasiados pobres”.

El analista político aplaudió que las autoridades dominicanas “se esté poniendo los pantalones” respecto al tema haitiano.

En ese orden, aconsejó al presiden Luis Abinader realizar una rueda prensa para hacerle entender a la comunidad internacional que República Dominicana “no es patio, ni relajo” de nadie.

“Yo le sugiero al presidente Luis Abinader que no use un escenario internacional para hablar, que de una rueda de prensa felicitando a Venancio Alcántara y diciéndole a comunidad internacional que no se van doblegar y que República Dominicana no es patio de nadie, ni relajo de nadie”, comentó.

