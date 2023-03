Aneudy Ramírez: No podemos permitir que el Estado invierta en un estadio; que lo haga el empresariado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Es el empresariado que debe encargarse de construir el estadio moderno que el presidente Luis Abinader prometió para la República Dominicana durante su participación en el Clásico Mundial, porque son ellos los que se benefician de este deporte, así lo manifestó el comunicador Aneudy Ramírez.

El analista político aclaró que no está en contra de que República Dominicana tenga un estadio de categoría mundial que albergue grandes eventos deportivos, pero sí de que sea edificado con los recursos del Estado.

En ese orden, aseguró que la liga de invierno recauda mucho dinero, y fácilmente podría encargarse de construir el campo de béisbol que se merecen los dominicanos.

“Espero que aquí no ser arme ir a un fideicomiso: vamos a crear un estado de béisbol para que lo administremos nosotros y nosotros le cobremos a los dominicanos, no, no, no, el Estado dominicano no es dueños ningún estadio. Sin embargo, cada año, cuando termina la serie, viene el Ministerio de Obras Públicas a reparar con el dinero del pueblo, ¿entonces el dinero que recaudan para qué es?”, expresó.

Las afirmaciones de Ramírez fueron expuestas en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El analista señaló que todos los parques de béisbol en Estados Unidos tienen una cuota de desarrollo social, algo que no ha visto replicarse en la República Dominicana; por tanto, no apoya que se invierta el dinero de los dominicanos en un estadio de béisbol, considerando las falencias y necesidades que existen.

“Con fideicomiso o sin fideicomiso no podemos permitir que el Estado dominicano, aunque seamos una potencia de béisbol, se invierta dinero en un estadio con tantas necesidades que hay”, comentó.

En ese orden, sugirió lo que se hizo con las clínicas, que el Estado realice préstamos con tasa cero a la Liga Nacional de Béisbol para que pueda materializar esta obra.

“Que la Liga Dominicana de Béisbol remodele el Quisqueya, porque no es gratis que los dominicanos entramos al Quisqueya tenemos que pagar boletas de RD$2,000 y RD$3000, bien costosas. Una boleta en las gradas le sale a alguien en RD$400, una boleta donde tú no ves ni la pantalla, entonces, todo ese dinero que recauda la liga de invierno a dónde va a parar”, apuntó.

