Aneudy Ramírez dice se vulnera derecho a expresión con disposición de la Opret

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista e ingeniero Aneudy Ramírez dijo que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) vulnera el derecho a expresarse con disposición que prohíbe proselitismo político y religioso en el Metro y Teleférico de Santo Domingo.

“El hecho de vulnerar ese derecho que tienen los ciudadanos de expresarse en orden, de manera decente sin quebrantar el orden público que sea cercenado por el Gobierno dominicano es un mal indicio que envía una mala señala a la población”, expuso el ingeniero en su acostumbrado comentario en El Nuevo Diario en la Tarde que se trasmite de lunes a viernes a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Ramírez manifestó que la prohibición del libre pensamiento en un lugar público deja mucho que decir en el sentido que es un trasporte público, colectivo y dichas instalaciones fueron construidas con el dinero del Estado y los contribuyentes.

El joven ingeniero consideró que “a mí no me pueden prohibir que yo suba con una gorra al Metro de Santo Domingo, como una vez vi un seguridad de una plaza comercial decirle a un joven que llevaba una gorra de un partido, que en esa plaza no se permitía entrar con propaganda política y tuvo que quitársela, pero eso fue en una comercio privado”.

Sostuvo que no hay razones para prohibir que cualquier ciudadano, sin importar la religión que profese, le hable de fe o implore una oración por alguien que quizás en ese momento pueda necesitar de una palabra que podría hacerle cambiar su estado anímico, en un momento especifico.

VER COMENTARIO A PARTIR DEL MINUTO 15:30

Ramírez indicó que con acciones de este tipo el Gobierno dominicano lo que busca es el repudio y rechazo de la sociedad, como ha sido expresado en la mayoría de encuestas que se han realizado después de haber sido anunciada dicha disposición.

Anuncios

Relacionado