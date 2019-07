Aneudy Ramírez considera discurso de DM estuvo cargado de resentimientos y resignación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político, comunicador e ingeniero Aneudy Ramírez consideró que el discurso del presidente Danilo Medina estuvo cargado de resentimientos y mucha resignación.

“El discurso fue de mucha resignación, cargado de resentimientos y da pena que tengamos que hablar de esto, cuando tú enfrentas a tu propio partido, primero haciéndote la victima de que a ti te enfrentaron, de que un grupo minoritario se opuso a una nueva reforma era porque mayoría no estaba a gusto”, indicó el ingeniero en su acostumbrado comentario para El Nuevo Diario en la Tarde que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Ramírez manifestó que no había necesidad de llegar hasta el último momento para expresarle al pueblo dominicano que no iría por otro cuatrienio, a pesar de haber dicho a la población que antes de junio hablaría sobre la posibilidad o no de una reelección presidencial.

El ingeniero señaló que “usted duró hasta el 22 de julio para hablar, faltando a penas tres días para que culmine la legislatura del año 2018-2019, a usted se le preguntaba en los medios de comunicación si optaría por una repostulación y hacia silencio”.

El comunicador expuso que a pesar del presidente Medina haber firmado un documento y promovido un artículo transitorio en la carta sustantiva que objeta una repostulación del mandatario, con su silencio creó una desconfianza que logró la reacción de un grupo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

VER COMENTARIO A PARTIR DEL MINUTO 20:40

El analista político sostuvo que había una estrategia, montada por algunos ministros, con la finalidad de iniciar un plan para crear las condiciones de someter una reforma constitucional vía Congreso Nacional que permitiese al presidente Medina presentarse nuevamente como candidato a la presidencia.

Anuncios

Relacionado