Aneudy Ramírez afirma la gente no quiere a Danilo Medina y su grupo por cuatro años más

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político, ingeniero Aneudy Ramírez afirmó que la gente no quiere que Danilo Medina y el grupo que gobierna con él opten por mantenerse cuatro años dirigiendo los destinos de la República Dominicana.

“La gente no quiere que repita de nuevo el Gobierno de Danilo Medina, no es un asunto de reforma o respeto a la Constitución, es que la gente no quiere que Danilo Medina y el grupo que gobierna con él pretenda volver a optar por cuatro años más en el poder”, expuso el comentarista político en su acostumbrado comentario en El Nuevo Diario en la Tarde que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Ramírez aseguró que la gestión que encabeza Danilo Medina ha destruido la soberanía nacional, la democracia y se ha atentado contra las familias dominicanas, razón por la cual expresó que este Gobierno está siendo rechazado en todas las esferas de la población y no puede contar con el favor y la gracia del pueblo dominicano.

El ingeniero sostuvo que el presidente Medina no le queda otro camino que poner a disposición de la justicia dominicana a todos los involucrados en el Caso Odebrecht, para que por lo menos termine su gestión en grande.

El comentarista político clamó por justicia y recordó que el mismo presidente prometió en el año 2012 que por simple rumor público cancelaría y sometería ante las autoridades correspondientes a cualquier funcionario que cayera en actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 1:50

Anuncios

Relacionado