Andy Murray: «Tengo una idea de cuándo quiero parar»

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El británico Andy Murray, ganador de tres Grand Slams, aseguró que tiene «una idea» de cuándo quiere acabar con su carrera deportiva y que no cree que haga una gira de despedida, al estilo de la que tiene pensada Rafael Nadal para 2024.

El escocés, de 36 años, juega con una prótesis de metal en la cadera desde 2019, meses después de anunciar la que pensó que era su retirada definitiva, tras el Abierto de Australia ese mismo año.

Murray, que ganó en Wimbledon en 2013 y 2016, pasó por rueda de prensa este sábado y fue preguntado sobre si realizará en algún momento un anuncio como el de Nadal, que se tomará este año de descanso para intentar volver en 2024, el que podría ser el último de su carrera.

«No creo. Tengo una idea en mi cabeza de cuándo me gustaría parar, pero no es definitivo. No creo que anunciara nada con mucha anticipación, porque quiero jugar todo lo que pueda mientras me sienta bien, física y competitivamente».

«Podría seguir hasta que la cadera dijera basta, pero en realidad no quiero hacer eso. Quiero dejarlo en mis términos, mientras estoy en forma y con salud y pueda competir a un buen nivel. Me gustaría más que dejarlo por una lesión», añadió Murray.

