Andy Murray no estará en Roma y deja en dudas el Roland Garros

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El tenista Andy Murray, quien participó en el Abierto de Estados Unidos, indicó que no estará en el torneo de Roma y puso en dudas su participación en el Roland Garros, competencias que son parte del circuito ATP.

“No he jugado un partido en polvo de ladrillo desde 2017. Es mucho tiempo. Las condiciones de la cancha no beneficiaban para nada mi físico. Tengo muchas dudas sobre si jugaré o no. Lo de Roma está bastante complicado, ya que es demasiado pronto y creo que necesito un pequeño descanso después de esta gira”, dijo el tenista, según ESPN.

“Obviamente el jugar en Italia me ayudaría en la preparación para Roland Garros, pero creo que ahora el aspecto físico prima más. Mi plan sería jugar solo Roland Garros, pero este plan podría cambiar y no jugarlo. Lo que sí es 100% oficial es que no jugaré en Roma”, concluyó Murray.