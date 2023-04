Andy Murray: «Me gustaría jugar en Roland Garros»

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El escocés Andy Murray, que por primera vez en su carrera cayó en la primera ronda del Mutua Madrid Open superado por el italiano Andrea Vavassori, subrayó este jueves su intención de disputar el torneo de Roland Garros porque no sabe si tendrá otra oportunidad para ir en el futuro.

El escocés de 35 años reconoció que le gustaría estar en París. «Claro que me gustaría porque no sé si tendré otra oportunidad de volver a jugar allí. Mientras me sienta bien y con salud quisiera tener la oportunidad. Aunque también tengo otras ambiciones, como competir en Wimbledon y esas cosas. Sentado aquí puede que no suene realista, pero es una posibilidad», indicó Murray.

El británico quiere llegar en buena condición al Grand Slam de Londres. «En las experiencias que he tenido gané Wimbledon en el 2013 y no jugué Roland Garros pero en el 2016 hice mi mejor papel en París y gané luego Wimbledon. No lo sé. Es imposible decir que es lo correcto. Es un Grand Slam y quisiera tener la oportunidad de jugar», dijo.

«Es verdad que en mi equipo hay distintas opiniones sobre ir a París o no. No creo que haya influido las actuaciones en Montecarlo y la de aquí», subrayó el escocés.

Murray destacó su mal encuentro en Madrid. «no fue genial. Empecé a jugar algo mejor en al final del partido. Pero comencé mal y él jugó muy bien y sacando fabuloso. No pude controlar eso. Mejoré luego pero cometí algunos errores que son difíciles de explicar y me costaron el partido».

«El comienzo de la temporada en tierra no ha sido fácil para mí. Pero me cuesta siempre. Después de algunas semanas me encuentro mejor. el año pasado no es que jugara un tenis increíble inmediatamente pero sí a un nivel para ganar partidos contra buenos jugadores», recordó el ganador dos veces en Madrid.

«En Montecarlo sí que la preparación era corta pero aquí no creo que tenga que ver con eso. Llegué hace una semana y he tenido tiempo para acostumbrarme y prepararme», dijo Murray.

El tenista escocés se mostró conforme con el crecimiento del torneo madrileño. «Estoy abierto a los cambios y a probar cosas nueva. Si me gustaba antes pues me gusta ahora. Ahora es más largo todo, son cuatro semanas entre Madrid, Roma. Veremos si es algo beneficioso para el circuito en los próximos años».

