(VIDEO) Andy Murray gana al argentino Cachín en octavos

EL NUEVO DIARIO, GIJÓN, ESPAÑA.- El británico Andy Murray, ex número uno mundial y ganador de tres títulos del Grand Slam, venció este jueves al argentino Pedro Cachín, clasificado de la fase previa, por 2-6, 7-5 y 7-6 (3) en los octavos de final del torneo ATP 250 de Gijón que se disputa en el Palacio de Deportes La Guía.

Murray, clasificado en el puesto 48 del ránking de tenistas profesionales, mostró poder de reacción tras perder el primer set frente a Cachín (61), que acreditó con su juego el ascenso conseguido esta temporada en la ATP en un encuentro que duró 2 horas y 42 minutos.

Cachín se mostró muy ambicioso en la primera manga y la ganó con claridad, pero Murray no se dio por vencido.

Andy Murray will not want to be in a war with the likes of Pedro Cachin but if he finds himself in one, better that he wins them!

Grits his teeth to win in two hours and 49 minutes in Gijon.

Will face Korda or Bautista Agut in the QF.pic.twitter.com/r33Ty3CyX2

— James Gray (@jamesgraysport) October 13, 2022