Andy Dauhajre: fue un honor y un privilegio prestar servicios de consultoría a Odebrecht

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Andrés Dauhajre hijo (Andy) expresó este lunes que significó un honor y un privilegio haber prestado servicios de consultoría a la compañía brasileña Odebrecht, al tiempo de recordar que no tenía impedimento alguno para brindar dicho servicio porque no era funcionario público.

A través de un espacio pagado publicado en algunos periódicos de circulación nacional, Dauhajre respondió al reportaje del diario Miami Herald, publicado el pasado 25 de junio, y del cual se hizo eco El Informe con Alicia Ortega, donde aparece como uno de los beneficiarios de los más de 39 millones de dólares que la compañía brasileña habría pagado para lograr el contrato para la construcción de la termo eléctrica Punta Catalina.

En ese sentido manifestó que “los pagos realizados por Odebrecht a la empresa de su propiedad, Baker Street Financial, tienen su origen en los servicios profesionales prestados”.

“Quien suscribe no era en ese momento ni ha sido en los últimos 18 años funcionario público. Por tanto, no tenía impedimento alguno para proveer un servicio de consultoría privada a una empresa privada que mantenía relaciones comerciales”, recordó Dauhajre.

Manifestó que “fue un honor y un privilegio prestar servicios de consultoría a Odebrecht, en aquel momento, la empresa global de ingeniería y construcción más grande y prestigiosa de Latinoamérica, con una nómina global de 168,000 empleados”, expresó el economista.

Explicó que al final de enero del 2014, Baker Street Financial Inc, una sociedad incorporada en febrero de 2003 en la que es su beneficiario único, y Fincastle Enterprises Ltd., filial de Odebrecht, firmaron el contrato de servicios de consultoría financiera.

Dijo que los servicios fueron prestados con eficiencia durante 2014y 2015 y que una buena parte de las opciones elaboradas fueron presentadas por la empresa líder del Consorcio al Gobierno, el cual acogió favorablemente.

Agregó que en base “a mi experiencia de trabajo con expertos de organismos internacionales como el Banco Mundial, BID, FMI, PNUD, USAID y con bancos globales de inversión como JPMorgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs, entre otros, puedo asegurar que el personal técnico de Odebrecht con el cual interactué durante el tiempo que presté servicios de consultoría era de clase mundial”.

Dijo que desconoce por qué los periodistas investigadores, teniendo a mano el reporte, omitieron señalar en el Herald y El Informe, “la conclusión a la que llegó la firma estadounidense FTI Consulting, cuando señaló que: “basado en nuestro estudio, encontramos que Punta Catalina tiene un costo menor de aproximadamente un 6% menos que el promedio de nuestra muestra utilizada basada en otras plantas similares en Latinoamérica”.

Dijo que con relación al apartamento del que se hace eco la investigación, lo compró a través de su empresa Baker Street Financial en diciembre del 2015 en New York, pagado con parte de los ahorros de más de 30 años de su ejercicio profesional.

“Tres de mis hijos trabajaban en New York en ese momento y tomé la decisión de hacer esa inversión”, explicó Dauhajre antes de aclarar que no procede de una familia prominente como recalca la investigación.

“Debo corregir a los investigadores. No vengo de una familia prominente. Vengo de una familia de trabajo, que a la fecha acumula conmigo 112 años de trabajo intenso y que se prolongará hasta que Dios lo permita, pues la palabra retiro no aparece en el diccionario de nuestra familia”, enfatizó.

Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), y dada a conocer la semana pasada, entre diciembre del 2013 y diciembre de 2014, Odebrecht habría realizado 62 pagos por un total de 39 millones de dólares para la construcción de Punta Catalina.

Según resalta el trabajo periodístico, cinco de esos pagos, por un valor total de 3,3 millones de dólares, fueron a parar a una empresa llamada Baker Street Financial Inc.

