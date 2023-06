Andy Dauhajre confía en que medidas del BC dinamizarán economía en dos meses

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A propósito de las medidas monetarias dispuestas por el Banco Central para reactivar la economía, el presidente y director ejecutivo de la Fundación Economía y Desarrollo, Andy Dauhajre, destacó que la entidad financiera ha adoptado durante años una política consistente, logrando doblegar la inflación y la reducción a la banda meta que tiene establecida.

Señaló que “fue muy buena la decisión de canalizar los 94 mil millones a una tasa del 9 % para estimular la economía, porque de enero a abril la misma parece ser que, según el Banco Central, solamente creció un 1.2 %.

Andy Dauhajre, al ser entrevistado por el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas, indicó que el BCRD cuenta con una credibilidad intachable y que con el buen manejo de la economía que tiene, se llevaría solo dos meses dinamizarla.

“Yo creo que la ventanilla de crédito es mucho más directa a lo de la reducción de la tasa, que por lo general toma tres meses para que se comience a ver los efectos”, apuntó.

Dijo que con la liquidez que impacta en préstamos para proyectos de construcción, de una vez se comienzan a ver los resultados.

Propuesta para la reforma a la Ley de Seguridad Social

Sobre la Ley de la Seguridad Social, Dauhajre señaló que no está de acuerdo con el informe preparado por la comisión bicameral, pues considera que el mismo busca retirar y anular gradualmente la descapitalización individual que se inició hace 20 años y sustituirlo por un sistema de reparto financieramente insostenible, el cual requeriría aumentar continuamente los impuestos o recurrir a la colocación creciente de deuda pública para financiarlo.

“El sistema de reparto que propone la comisión bicameral, por ejemplo, asegura a un trabajador que haya cotizado durante 20 años y decida retirarse a los 55 años, una pensión (tasa de reemplazo) equivalente al 70% del promedio de los últimos 12 salarios”, dijo.

Explicó que la tasa de reemplazo prometida subiría a 75 %, si el trabajador cotiza durante 20 años y se retira a los 60; a 80 %, si cotiza durante 25 años y se retira a los 60; a 90 %, si cotiza durante 30 años y se retira de los 60; y a 100 %, si cotiza durante 35 años, sin importar la edad en que se retire.

Destacó que, los comisionados prometen un rango de tasas de reemplazo que va desde 70 % a 100 %. Esos beneficios definidos por el sistema de reparto propuesto por la Comisión Bicameral, no los ofrece ningún sistema de reparto del mundo.

Propone que la reforma que hay que hacer es buscar un mecanismo para aumentar gradualmente la cotización hasta llegar a un 15 %, aumentar a 65 años la edad de retiro, revisar las estructuras de comisiones que maneja el sistema y ampliar el abanico de las inversiones que puedan realizar las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Asimismo, indicó que el ahorro no es del gobierno ni del Banco Central, sino de la gente: “Y yo creo que el país ha ido avanzando, tenemos la dicha de ser uno de los pocos países de la región donde no hay un debate ideológico en los partidos políticos, todos son proeconomía del mercado; todos entienden que el Estado guarda un rol balanceador, de dar el subsidio social al que por sus propios medios no se puede valer y eso lo tenemos que proteger.

El gasto público y el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal

“Para mí la causa del déficit reside en una decisión que tomamos los dominicanos de tener un sistema tributario bastante ineficiente, con baja cantidad de recaudación y como los políticos que nos han gobernado han estado todos los días en la calle recibiendo presión de gente de que se tiene que gastar e invertir, esto fruto de una demanda social de un país que está en vías de desarrollo y… ahí nace el déficit”, aseguró Dauhajre.

Sustentó que entre 1966 y 2022, el gasto del Gobierno general en República Dominicana, medido como porcentaje del PIB, ha oscilado entre 11.7 % y 20.1 %, “si obviamos el año 2020 debido a la distorsión en el gasto inducida por las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia del covid-19”, por lo que considera que “ese rango no refleja la existencia de un problema de exceso de gasto público”.

Asimismo, indicó que, en los países en vías de desarrollo, las necesidades de recursos del Gobierno para cumplir con sus responsabilidades administrativas y regulatorias, financiar el gasto social y ejecutar los proyectos de inversión pública, ascendían a 20 % del PIB.

“Cuando observamos la ejecución del gasto del Gobierno general en nuestro país en los últimos 56 años, tenemos que concluir que, a diferencia de otros países, no hemos tenido períodos caracterizados por ejecuciones excesivas ni irresponsables de gasto público”, señaló.

Dijo que la meta será alcanzada para unos años en la República Dominicana con 18 %, el PIB actualmente está entre un 13 % y un 14 %, y que para llegar ahí se va a necesitar una reforma tributaria profunda, no se va a realizar un año antes de las elecciones, “más aún en el caso del presidente Abinader, que es un presidente que cree en las reformas para el bienestar de la nación y que está pensando en la reelección”.

Insistió en que la reforma que se vaya a hacer en materia tributaria hay que hacerla con pie de plomo y que no debe ser una en la que se piense que se va a generar todo de golpe, sino que se hagan todos los esfuerzos que se necesiten hacer para mejorar la calidad del gasto.

