Andrus muy orgulloso de haber llegado a 2,000 hits en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO – La pelota con la que el venezolano Elvis Andrus dio su hit número 2,000 en Grandes Ligas el miércoles ante los Gigantes en el Guaranteed Rate Field ya tiene destino.

Va para la madre de Elvis, Elvia, quien también tiene en su poder las bolas de los imparables Nros. 500, 1,000 y 1,500 de la gran carrera de su hijo.

“Ella es la razón por la que estoy aquí. Ya lo sabe”, comentó Andrus. “Ya me envió un mensaje de texto. Me dijo, ‘Más te vale darme esa pelota’. Le envié una foto y le dije que está dentro de la caja y que es para ella. Estaba emocionada, muy emocionada. Me envió un video. Fue genial”.

Andrus estaba sumergido en un bache de 14-0 luego de haber dado su imparable Nro. 1.999 el 31 de marzo en Houston, e incluso reconoció sentir un poco de presión con ese número delante de él. Se convirtió en el 290no jugador en Major League Baseball en conectar al menos 2,000 inatrapables, de acuerdo a Elias Sports Bureau, y el noveno venezolano.

“Sí, es un gran logro. Son muchos hits. Muchos recuerdos”, expresó Andrus. “Cada imparable significa mucho, desde el primero hasta los 2,000. Significa mucho para mí y para mi familia, para la gente que me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera.

“Es muy difícil cuando estás ahí, a punto de lograr algo así. No te voy a mentir. Quería que fuera en Houston. Mi familia estaba ahí, pero así salieron las cosas. A veces se hace un poco más difícil, pero gracias a Dios lo hice y ayudé a mi equipo a ganar. Eso fue incluso mejor”.

El también venezolano Miguel Cabrera (3,090), Joey Votto (2,093) y el dominicano Nelson Cruz (2,018) son los únicos jugadores activos en las Mayores con más imparables que Andrus.

“Ver a Elvis hacer eso fue un momento increíble”, dijo el bateador designado de los Medias Blancas, Gavin Sheets. “Sólo 290 jugadores han logrado 2,000 hits. Es un muchacho increíble. Tiene una gran ética de trabajo. Fue muy emocionante para nosotros, especialmente para él”.

