Andrew Wiggins sobre su vacunación: «No es algo que quisiera hacer»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Ayer Steve Kerr ponía punto y final un tema que ha traído cola haciendo público que Andrew Wiggins accederá a vacunarse contra el COVID-19. El jugador había sido una de las voces más representativas de la corriente anti-vacunas, a la que se adhería por fidelidad a sus propias creencias. Los Warriors y la liga en general tienen un problema menos, pero si alguno de ellos esperaba que esta decisión derivase de una toma de conciencia, el alero no ha tardado en desmentirlo. «No es algo que quisiera hacer» declara el jugador ante ESPN.

La razón más lógica para explicar su cambio de conducta está estrechamente relacionada con lo económico. Como miembro de una organización afincada en el estado de San Francisco, Wiggins no podía jugar sus partidos como local sin ser vacunado. Esto conllevaba la renuncia a su salario en dichos encuentros, perdiendo una cifra cercana a los 340.000 dólares por cada uno. Perder casi la mitad de los 31 millones de dólares que cobrará en el curso 2021-22 era inviable, pese a que él esgrima otras cusas. «Sentí que la alternativa a vacunarme era no jugar en la NBA. No han hecho pública la regla, pero supongo que para realizar ciertas actividades tu propio cuerpo no te pertenece. Espero que haya gente más valiente que yo que pueda seguir luchando por lo que creen».

Hasta ahora, Wiggins se había amparado en la privacidad de sus opiniones, pero en las últimas horas hemos podido saber cuales eran los motivos reales para no vacunarse. «Supe de mucha gente que ha tenido reacciones después de ser vacunados. No sé lo que me puede provocar en diez años, quizás daño genético. No existen estudios de si esto puede causar la aparición de células cancerígenas».

