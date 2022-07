Andrew Wiggins lamenta haberse vacunado pese a su gran temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Andrew Wiggins es uno de los jugadores que antes de comenzar la campaña 2021-22 se enfrentaron a la disyuntiva de la vacuna contra el coronavirus. Sí, alero tenía que elegir básicamente entre ser inoculado contra el virus o no jugar, ya que las normas de California así lo dictaban. Finalmente decidió recibir su dosis y le salió realmente bien, ya que fue por primera vez All-Star (titular) y logró el primer anillo de su carrera siendo parte fundamental de los Warriors. ¿Está contento con la decisión que tomó en su momento? A medias.

«Para ser honesto, aún desearía no haberme vacunado. Lo hice y fui All-Star este año y campeón, así que la parte buena fue no perderme el año, el mejor año de mi carrera. Pero para mi cuerpo, simplemente no me gusta que esas cosas estén en mi cuerpo. Eso no me gustó, ni tampoco que no fuera mi elección. No me gustó que se tratase de haces esto o no juegas», comenta en declaraciones recogidas por FanSided.

Se puede entender que Wiggins no se sintiese cómodo con el camino que terminó tomando, pero siempre podría haber hecho como Kyrie Irving y mantenerse firme. Ello hubiera supuesto jugar mucho menos y casi seguro no haber dado el salto que hemos visto este curso, pero lo que tampoco se podía permitir en su momento es que las elecciones personales estuvieran por encima de las leyes de cada territorio estadounidense.

En todo caso, lo vivido hace tantos meses es agua pasada. La realidad es que la carrera de Wiggins ha despegado definitivamente y que se dirige hacia la firma de otro gran contrato. El alero entra ahora en el último año de su extensión de novato de 147 millones de dólares; es decir, esta listo para firmar otra antes de convertirse en agente libre el próximo verano. Su deseo lo dejó claro al concluir la campaña con los Warriors: «Me encantaría quedarme aquí«.

