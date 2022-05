Andrew Vaughn (muñeca) a IL de White Sox

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Los White Sox colocaron al jardinero Andrew Vaughn, quien se perdió los últimos cinco juegos tras haber sido golpeado por un lanzamiento del lanzador Mike Mayers, en la lista de lesionados de 10 días el jueves con moretones en su muñeca derecha.

“No es un buen lugar para recibir un golpe. Me refiero a que, mucha gente que recibe pelotazos en esa área sufre una fractura”, declaró Vaughn el miércoles. “Fui afortunado de no sufrir una fractura, pero la inflamación sigue ahí. Quiero saltar al terreno y jugar. Quiero ayudar a mi equipo. No soporto estar sin jugar”.

Enviado a las menores hace tres días, Danny Mendick fue subido de nuevo desde Triple-A Charlotte para tomar el lugar de Vaughn. En 10 juegos por los Medias Blancas esta temporada, el infielder de 28 años de edad tiene tres extrabases y tres carreras empujadas.

Relacionado