Andrew Miller anuncia su retiro de las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SAN LOUIS.- El relevista veterano Andrew Miller decidió retirarse del béisbol, según publicó el St. Louis Dispatch.

El zurdo de 36 años anunció su decisión enviándole un mensaje de texto al diario que dice: “Me siento muy afortunado porque mi carrera resultó como esperaba. Claro, hubo trechos complicados, lesiones y momentos de duda. Tampoco voy a negar que, en ciertas ocasiones, me pregunto si algunas cosas hubieran sido diferentes, los resultados fueran mejores. Usualmente me doy cuenta rápidamente de lo afortunado que he sido”.

Miller jugó para siete equipos, mayormente con Boston, Cleveland, Florida y San Luis, además de los Yankees, Detroit y Baltimore. El dos veces convocado al Juego de Estrellas, le comentó sobre sus experiencias al Post-Dispatch diciendo que, “al final, fui capaz de jugar para grandes franquicias, vestir uniformes históricos y jugar en estadios increíbles”.

En el 2016, con Cleveland, Miller impuso un récord de ponches en una postemporada con 30, siendo reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Termina su carrera con 612 juegos, en los que sumó casi 1,000 ponches y dejó un promedio de 10.6 abanicados por cada nueve entradas en 829 innings combinados.

