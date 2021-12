Andrés Terrero: CC tiene tiempo suficiente para cambiar el ritmo y volver a su propia legalidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Cámara de Cuentas (CC), Andrés Terrero, dijo este miércoles que los integrantes de esta institución tienen tiempo suficiente para cambiar el ritmo, volver a su propia legalidad y hacer las cosas adecuadamente.

Destacó que entre los miembros de la Cámara de Cuentas hay un abogado que es un profesional de la provincia de Santiago, muy capaz, que debería revisar bien lo que está pasando en este organismo fiscalizador del Estado.

“Su equipo de consultoría jurídica, que hubo uno que dijo ahí hay 35 abogados, tantos para qué, no es así, tú llega y evalúa, y lo que no sirve perfecto, adiós, y lo que son buenos lo deja, y verifican que sean imparcial mentalmente, con conocimiento técnico”, indicó.

Manifestó que cuando él fue presidente de la CC y le llegaba un informe de Jurídica, leyendo sabía por dónde andaba y ponía la objetividad o la subjetividad.

Resaltó que la experiencia da la oportunidad de poder hacer llegar a hacer conclusiones, es el tiempo, pero el trabajo de campo, da la experiencia en el trayecto te da el nivel para llegar a concluir cosas con rendimiento y seguridad.

En otro aspecto, durante su participación en el programa La Hora 22, que se presenta en el canal 45, Teleradio América, dijo que la Cámara de Cuentas de ahora llegó con un muy buen augurio y con el apoyo de la sociedad civil y eso es bueno.

Resaltó que no es correcto ni tampoco legal publicar auditorías en el portal de esta institución con indicios de responsabilidades penales, debido a que para la opinión pública “se culpa directamente a los implicados”.

Expresó que la CC no es la que condena, porque no es juez, y sin embargo, en la actualidad las auditorías realizadas están publicadas en su página web.

Andrés Terrero explicó que cuando hay indicios de responsabilidad penal, lo correcto es ponerlo y detallar claramente con pruebas en las auditorías realizadas, pero es al Ministerio Público a quien le corresponde evaluar que tienen pesos real y proceder a enviarlo a la Justicia, siempre con presunción de indicios para que sea un juez con las pruebas quien determine si es culpable o no una o varias personas.

Insistió en decir que el auditor no es juez, e incluso los resúmenes e informes que da la Cámara de Cuentas en una auditoría no son prueba total, ya que pueden caerse y no ser pruebas válidas.

Sin embargo, también aclaró que, que una auditoría puede tener mucho valor, y si el informe real y efectivamente tiene todas las evidencias y encuentra que hay razones suficientes para que con sus conclusiones de indicios pueda concluir el juez de que es así.

Pero fue enfático en decir que es un organismo técnico y no puede determinar que una persona es culpable, ya que es la justicia quien determina eso.

Puntualizó que lo correcto es que cuando se concluye un informe que tiene indicios de responsabilidades penales, éste debe ir directo al Ministerio Público, y no deben ser publicados en la página web.

