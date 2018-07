Andrés Romero recupera protagonismo en el PGA TOUR

Comparte esta noticia

En la misma semana que se juega el Open en Carnoustie, donde saltó a la fama, el argentino se ubica segundo en el Barbasol Championship.

EL NUEVO DIARIO, NICHOLASVILLE. – Once años atrás, en esta misma semana, Andrés Romero quedó a la puerta de lo que hubiera sido la victoria más importante de su carrera. Con 26 años lideraba el Open Championship, en Carnoustie, por dos golpes al llegar al tee del hoyo 17, para terminar con un doble bogey y un bogey en sus últimos dos hoyos, que le impidieron jugar el desempate por solo un golpe.

Más de una década después, Romero se encuentra en la pelea por el campeonato la misma semana que el Open regresa a Carnoustie. Solo que esta semana, quien ahora tiene 37 años de edad, está jugando en Nicholasville, Kentucky, como gran protagonista del Barbasol Championship, luego de una primera ronda de 7-bajo par 65.

“Estoy muy feliz de estar aquí y de tener una buena ronda aquí”, dijo. “Por supuesto que he pensado en el Open, especialmente porque se está jugando en Carnoustie. Once años atrás fue un momento increíble para mí. Fue el torneo que me empujó al PGA TOUR, así que fue realmente grandioso para mí. Pero estoy feliz de estar aquí y disfrutar de jugar bien aquí “.

Romero, que ha pasado los últimos dos años en el European Tour quiere aprovechar al máximo su regreso a los Estados Unidos. El argentino hizo birdies en cinco de sus primeros seis hoyos y en tres de sus últimos cinco para liderar durante gran parte del día, hasta que Troy Merrit, por la tarde, presentó un 10-bajo par 62.

“He estado golpeando la pelota muy bien por un tiempo”, dijo. “Desde que gané en Alemania el año pasado, los resultados no me acompañaron, pero he estado jugando muy bien y solo cometiendo algunos errores que no me dejaron estar más arriba. En las últimas semanas estoy fallando menos, y está dando sus frutos ya que estoy encontrando buenos scores “.

Brittany Lincicome, se convirtió en la sexta mujer en competir en un evento del PGA TOUR y terminó la primera ronda con 6-sobre par.

“Estaba mucho más tranquila de lo que pensé que iba a estar, lo cual fue un alivio”, dijo. “Después del primer golpe de salida yo estaba como, ‘OK, vámonos. Podemos hacer esto. “Fue muy divertido estar dentro de las cuerdas con los hombres. Me encanta jugar con los chicos. Tuve dos malos hoyos que si mañana mejoro puedo hacer un mejor score “.

Romero, mientras tanto, tiene la vista puesta en una victoria en el PGA TOUR, que le otorgará US $ 630,000 y 300 puntos FedEx Cup al ganador. Pero, quizás lo más importante, dos años más en el TOUR.

“No quiero pensar en esto tan temprano, pero sí, está en mi mente”, señaló Romero, quien ganó dos veces en el European Tour y una en el PGA TOUR en 2008. “No solo ganar sería grandioso, sino las consecuencias: tener nuevamente tarjeta del PGA TOUR por dos años sería increíble “.

