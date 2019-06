Andrés Navarro plantea que política agropecuaria debe ir de la mano del desarrollo rural

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RÁMIREZ.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, sostuvo un conversatorio con la Asociación de Productores de Piña de Cevicos (Apropic), donde planteó que además de impulsar el desarrollo agropecuario es necesario, a la par, generar el desarrollo rural para mejorar las condiciones de vida de la gente en sus comunidades de origen, garantizando servicios de calidad.

Navarro informó que en su gobierno fortalecerá la política de desarrollo agropecuario, la cual se enfoca en la economía e implica facilitar financiamiento, capacitación técnica y mejorar los suelos, pero indicó que la misma tiene que acompañarse del desarrollo rural, el cual permita que la gente, el productor, tenga acceso a servicios de calidad, como agua, vivienda, salud, educación, entre otros, de acuerdo a un comunicado del equipo de prensa de Navarro.

Durante el conversatorio, Navarro relató que ha estado sosteniendo encuentros con los diferentes sectores productores nacionales, tales como los de cebolla de Mella, en la provincia Independencia; los de banano de la Línea Noroeste; la Asociación de Ganaderos de Santiago Rodríguez; la Asociación de Ganaderos de Puerto Plata; los de cerdo del Cibao; los avícolas, tanto de huevos como de pollos de la provincia Espaillat, entre otros.

Explicó que no solo se está reuniendo con productores, sino con representantes de otros ámbitos de la vida nacional, tales como religiosos, empresarios, comerciantes, académicos, a fin de conocer el detalle de la vida de la gente, pues así tiene más criterio para el proyecto de Nación que está construyendo y que, posteriormente, se convertirá en un programa de gobierno.

Indicó que quienes están más llamados a generar condiciones de desarrollo son aquellos que están dedicados a actividades productivas. “Para mí está clara la visión de que yo debo, como Presidente, auspiciar todo ámbito de producción que pueda generarse en el país. El Estado no está para producir, el Estado está para regular. Para garantizar la equidad social y está para crear facilidades al sector privado, desde el vendedor más incipiente hasta la enorme asociación o corporación de producción”, expresó.

Con relación al sector de la piña, reconoció que, a partir del año 2012, con la política de apoyo del presidente Danilo Medina, el mismo se ha revitalizado, pasando de menos de 100 millones unidades al año a más de 200 millones de unidades en el último año, con una captación de mas de 10 millones de dólares en el último año, indicando esto un pico ascendente. No obstante, manifestó que no es menos cierto que todavía no se ha alcanzado el desarrollo que años atrás se tenía.

Sostuvo que en República Dominicana el consumo de piña es amplio, pero aún no logramos consumir los productos derivados, razón por la cual es necesario evaluar cómo agregarle valor para sacarle más provecho a la productividad.

En el encuentro participaron varios directivos de la asociación, entre ellos, Héctor Sánchez, presidente; Carlos Antonio Fernández, vicepresidente; Leonida Rodríguez, secretaria directiva, entre otros.

El vicepresidente Carlos Antonio Fernández dio las palabras de bienvenida y sostuvo que Apropic se honraba al darle la bienvenida al precandidato y casi seguro candidato del PLD, Andrés Navarro. Explicó que esa es la asociación más vieja y grande del país, con unos 170 miembros, y entre 300 y 350 personas involucradas en la siembra de piña, generando 5,000 empleos directos.

Dijo que los productores de piña de Cevicos, Fantino, Cotuí, Monte Plata y otras localidades que forman parte de la asociación, han decidido avocarse a un proyecto de exportación masiva, en virtud de que el mercado está saturado.

La bendición al Señor Todopoderoso estuvo a cargo de Leonida Rodríguez, quien pidió que ese sector siga prosperando en beneficio del país. Rodríguez dio lectura a un documento a nombre de la asociación en el cual planteó los cuatro principales desafíos que el sector presenta, citando la garantía de mercado, el financiamiento, la disponibilidad de terrenos y los cambios climáticos.

