Andrés Navarro emprendería cinco acciones estratégicas para el desarrollo de los jóvenes

EL NUEVO DIARIO, GASPAR HERNÁNDEZ.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, afirmó que “salvando a la juventud vamos a salvar al país” y añadió que de ganar la presidencia en el 2020 invertirñia en cinco áreas que representan los grupos de identidad a los cuales deben pertenecer los jóvenes: familia, escuela, deportes, artes y primer empleo.

Explicó que todo niño, adolescente o joven debe sentirse parte de una familia, y además debe estar estudiando, entonces el gobierno debe garantizarle eso.

“Estoy comprometido con la educación y como Presidente voy a garantizar que esa Revolución Educativa siga avanzando y ustedes tienen que asegurarse que el próximo Presidente no eche para atrás la Revolución Educativa y con Andrés Navarro eso lo tienen 100% garantizado”, dijo.

Indicó que el tercer grupo al que deben pertenecer los jóvenes, adolescentes y niños es al deporte. “Andrés Navarro va a ser el Presidente que va a invertir más en el deporte en República Dominicana”. Expuso que cuando un joven después de la escuela está pensando en el deporte, nadie lo saca del buen camino y tendrá un cuerpo y una mente sana.

Indicó que un cuarto grupo de identidad que se debe generar es el arte y la cultura, ya que esta actividad, además de entretener, permite que se desarrolle la persona.

Refirió como quinto punto el primer empleo, pues entiende que los jóvenes deben tener trabajo cuando ya tienen edad. Indicó que por eso muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se desaniman y no terminan nunca su carrera porque tienen que durar cuatro años estudiando y no aguantan, por eso la dejan y entonces toman un empleo.

“Nosotros tenemos como gobierno que garantizarles a los jóvenes cuando ya estudian y han agotado una etapa de sus estudios y tienen edad para trabajar, su primer empleo para que sigan estudiando y ayuden a su familia”, expuso.

Añadió que “cuando un joven no se siente parte de una familia, no estudia, no está en deporte, no está en ningún grupo cultural, y no tiene trabajo, ¿a dónde él consigue un grupo? en la calle; ese va a ser su grupo de identidad. Y termina como terminan muchos, en la delincuencia; lo dañan, lo maltratan y después termina él dañando y maltratando a otros”.

Relacionó esta problemática con otros flagelos que afectan la sociedad. “Quiero ser el Presidente que trabaje esta problemática, pero desde la raíz”, dijo.

Durante un encuentro con dirigentes comunitarios y políticos del municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, coordinada por Francisco Javier Bautista, presidente del Movimiento Eléctricos con Navarro, el precandidato presidencial dijo que los jóvenes representan la fuerza social y el presente y futuro de nuestro país, indica una nota de prensa del equipo de comunición del precandidato.

Destacó que actualmente los jóvenes y gran parte de la sociedad no creen en los políticos y para cambiar esa situación es necesario lograr que al gobierno dominicano llegue una nueva generación de políticos y políticas que actúe de una manera distinta para generar confianza en la población.

“Y por eso es que quien les habla, Andrés Navarro, junto a miles de compañeros del PLD, pero también junto a miles de dirigentes comunitarios de diferentes municipios del país hemos emprendido el proceso con una nueva forma de actuar para llegar al gobierno de la República Dominicana”, refirió.

Sostuvo que no se trata de una cara nueva ni de un discurso bonito, sino de un proyecto de Nación, de una propuesta confiable.

Acompañaron a Navarro en la mesa principal, el ingeniero Francisco Javier Bautista, presidente del Movimiento Eléctricos con Navarro; Dioranny Graciano, quien dio las palabras de bienvenida y Cristóbal Minaya, quien tuvo a su cargo la oración.

El ingeniero Francisco Javier Bautista manifestó que Andrés Navarro será el próximo Presidente de la República porque es una persona humilde, con todas las condiciones y valores que requiere la sociedad para seguir avanzando. Confesó que él se siente honrado de pertenecer a un equipo de hombres y mujeres que quieren un mejor país y “por eso hoy Gaspar Hernández dice estamos con nuestro próximo Presidente, el arquitecto Andrés Navarro”.

