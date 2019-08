Andrés Navarro: “el centro de las políticas sociales de nuestro país debe ser la familia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), arquitecto Andrés Navarro, consideró hoy que el centro de las políticas sociales de República Dominicana debe estar enfocado en la familia.

“Me he convencido por la manera en que la gente que participa en nuestros diálogos lo reitera que el centro de las políticas sociales de nuestro país debe ser la familia, no la persona individual, no el niño, ni la mujer individual, cada uno de ellos en el contexto de una familia”, expuso el catedrático universitario en entrevista con Kelvin Faña para el espacio Hablemos de política que se trasmite por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Navarro señaló que en República Dominicana existen muchas familias de madre solteras que luchan día a día para sacar a su hijo adelante y sostuvo que el Estado dominicano debe establecer mecanismos de acompañamientos con instituciones que asuman esa responsabilidad.

El arquitecto insistió que en el país existen hogares donde la responsabilidad como cabeza de familia recae en una abuela, un tío y hasta un hermano mayor, al tiempo de establecer que hay que trabajar en la protección de esa célula del cuerpo social.

El dirigente político indicó que “un denominador común en todos los muchachos delincuentes es que vienen de familias disfuncionales, destruidas, padres agobiados por el consumo de drogas o ya encarcelados, hermanos que están en el mundo de la delincuencia”.

Navarro manifestó que, de obtener la presidencia de la República Dominicana, todas las instituciones gubernamentales con estructuras y bienes, dedicadas a programas sociales serán reagrupadas en una sola entidad que permita liderar la política social del Gobierno dominicano y focalizar los esfuerzos en la familia.

