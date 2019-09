Andrés Navarro dice no ha sentido desigualdad en el PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Andrés Navarro, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo este lunes que no ha sentido desigualdad de condiciones en la competencia dentro de esa organización política, como manifestaron los dirigentes Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret.

“Yo no he sentido la desigualdad, siempre estará porque todos los candidatos tendrán capacidades, competencias, estrategias, recursos no solamente financieros sino talento humano diferenciados”, manifestó el exministro de Educación en una entrevista concedida al periódico Diario Libre.

Navarro indicó que “yo no lo veo como una desventaja sino como lo propio de una competencia, yo no me puedo lamentar de que otro tenga acceso a unas facilidades que yo no tengo porque yo tengo otras”.

Sostuvo que lo que se debe hacer es basar estrategias y tácticas en función de lo que se tiene.

El precandidato agregó que respeta la decisión e interpretación de los dos miembros del Comité Político de ese partido, pero que, en su caso, no ha visto tal desigualdad.

Relacionado