Andrés Navarro dice Abinader no se ha dado cuenta campaña del 2020 ya terminó

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, manifestó este martes que el presidente Luis Abinader no se ha dado cuenta que la campaña electoral del año 2020 ya terminó y lo que corresponde es administrar la nación.

“Ya la campaña pasó y parece que él (Luis Abinader) no lo ha advertido y le está llegando la coyuntura electoral del 2024 sin haberse dado cuenta que la campaña del 2020 concluyó”, precisó durante una entrevista en el programa radial “El Rumbo de la Mañana, por 98.5 FM.

El también exministro de Relaciones Exteriores condenó que, cada vez que el mandatario abre la boca lo que hace es para “denostar a la oposición y a gestiones anteriores”.

De igual forma, Navarro sostuvo que no siempre “las grandes crisis representan un desastre si no oportunidades”, situación que las autoridades locales no han sabido aprovechar en beneficio del país y su administración.

“Me preocupa enormemente el comportamiento del presidente Abinader, quien como estadista ante una crisis lo que debió propiciar fue un ambiente de unificación de la nación”, dijo.

Ante su experiencia como excanciller, Navarro tildó de inmadurez el hecho que, desde cancillería y la Presidencia misma, se usen las redes sociales para tratar o emitir comentarios y posiciones referentes a temas internacionales, acción que no corresponde, a su consideración.

“Me parece muy inmaduro el hecho de estar tuiteando temas internacionales y el mismo presidente… para eso están las notas diplomáticas para que si usted debe pronunciarse respecto a un tema sobre otros países, use el mecanismo correspondiente no, a través de las redes sociales”, manifestó.

“En materia diplomática usted no debe hacerse graciosos con nadie porque como diplomático primero están los intereses de su país”, agregó.

Sin embargo, el dirigente político destacó que hay algunos aspectos en los que el gobierno que se ha manejado bien, resaltando entre ellos el tema de las políticas internacionales en material multilateral y aspectos institucionales bien tratados, como el caso de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Al ser cuestionado sobre las diferentes opciones del PLD de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2024, Navarro dijo que cada precandidato posee diferentes características para conectar con el pueblo dominicano, pero tienen en común la capacidad suficiente para llevar las riendas de la nación.

“Nosotros tenemos la gran oportunidad, múltiples perfiles a elegir… pero lo fundamental es que todos están habilitados para dirigir, con el PLD, la nación dominicana”, precisó.

