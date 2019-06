Andrés Navarro afirma que garantizará oportunidades a los jóvenes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, planteó que existe una deuda social acumulada con la juventud y por eso establecerá políticas públicas efectivas para convertir la República Dominicana en el país de las oportunidades, “ya que invertir en la juventud es invertir en el desarrollo sostenible de la nación”.

Destacó que a los jóvenes se les ha dicho por mucho tiempo que educación es igual a desarrollo, pero esa es una verdad a medias, ya que “educación es igual a desarrollo solamente si hay oportunidades”.

Relató que cuando un joven estudia, se especializa, se gradúa, pero luego anda buscando empleos, sin encontrar puertas que se les abran lo que hace es frustrarse. “Educación sin oportunidad es frustración. Por eso muchos jóvenes lo que quieren es irse del país. Y ningún país en el mundo se desarrolla con gente que lo que quiere es irse de él. Los países se desarrollan con gente que quieren echar el pleito por él”.

“Así que nos hemos propuesto como objetivo fundamental del proyecto de gobierno trabajar para que República Dominicana se convierta en el país de las oportunidades para su gente, especialmente para los jóvenes”, enfatizó.

Destacó que una debilidad es que gran cantidad de jóvenes están estudiando profesiones y carreras técnicas que el país no necesita, por ausencia de planificación en la inversión pública. “Tenemos que transformar eso, no podemos seguir cruzados de brazos permitiendo que los estudiantes, los jóvenes tomen carreras o tomen formación técnica que el país no necesita porque al final se van a sentir engañados y al final lo que van a querer es irse del país”.

Para lograrlo, explicó que es necesario “que cada peso, cada dólar, que el gobierno invierta en educación, en becas, en estudios técnicos, en licenciaturas, esté coordinado, amarrado, vinculado, con cada dólar que el sector privado invierta en empresas, en industria, en turismo, en zonas francas, en comercio, de manera que yo forme a los jóvenes en las profesiones y en los niveles técnicos que son requeridos por el sector privado de nuestro país”.

Manifestó que es necesario establecer una alianza con el sector privado para verificar todo lo que necesitan, especialmente en los puestos de calidad e invertir entonces dinero público para formar a nuestros muchachos en esas áreas laborales que se necesitan. “De manera que nosotros vamos a cruzar todas las necesidades del empresariado, del desarrollo del país, para colocar programas en las universidades, técnicos y superior, y eso se puede hacer con rapidez”, enfatizó.

Durante un encuentro con jóvenes y dirigentes comunitarios en San Pedro de Macorís, Navarro indicó que hoy más que nunca están dadas las condiciones para que surja un relevo confiable dentro del PLD, pero expuso que ese relevo debe generar seguridad y por eso ha estado construyendo su proyecto de Nación desde las bases del PLD, pero también desde todos los sectores del país, municipio por municipio.

Durante la actividad, Aurys Gómez Estévez, coordinadora de la actividad, secretaria de organización del movimiento Futuro PLD y enlace regional de la juventud del proyecto, manifestó que Andrés Navarro representa el relevo confiable y junto a él “estamos construyendo un proyecto de Nación de mayores oportunidades para los jóvenes, para los niños, los envejecientes, pero, sobre todo, para San Pedro de Macorís”.

De su lado, Mileyni Sánchez, coordinadora del movimiento Futuro PLD, expuso que a sus 19 años no se sentía motivada por ningún político, pero ha dado el paso como joven y como ente social porque confía que ese paso está garantizado en manos del próximo candidato a la presidencia del país, Andrés Navarro.

También participaron el miembro del Comité Central del PLD, Alexander Heredia; el presidente del movimiento Futuro PLD, Ángel Sandoval; el coordinador nacional de la Juventud del proyecto presidencial de Andrés Navarro, Pedro Lorenzo, y el precandidato a regidor Arismendy Morfa.

