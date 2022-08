Andrés García modificó su testamento para no heredar a Roberto Palazuelos ni a sus hijos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – El actor dominicano, Andrés García reveló que ya modificó su testamento, por lo que quitó a sus hijos y a Roberto Palazuelos de él; aunque declaró que no recuerda haber realizado los cambios, está decidido a que no haya más herederos que su esposa y su hermana.

Luego de varias peleas mediáticas con Roberto Palazuelos y todos sus hijos, Andrés García ha modificado la lista de sus herederos, pues antes estaban dos de sus hijos, su esposa, su hermana y Roberto Palazuelos, quien supuestamente se iba a quedar con el 50% de las propiedades del histrión.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Sale el Sol, el actor reveló que no recuerda bien si ya realizó las modificaciones en su testamento, pero de no haberlo hecho, pronto los llevará a cabo, pues no quiere que algunas personas sean sus herederos.

“El testamento, yo no me acuerdo, (pero) dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”.

Y es que, anteriormente, el primer actor había repartido sus bienes entre su esposa, una de sus exesposas, a su hermana, a dos de sus hijos y al Diamante Negro; los porcentajes en febrero de 2021 fueron: Margarita Portillo (esposa) y Rosa María García (hermana) 20%, Andrés y Leonardo (hijos) 15 por ciento, Sandra Vale (mamá de sus hijos) 10%, dijo para TVyNovelas.

Después, Palazuelos aseguró que su amigo le había pedido ser quien administrara la mayoría de sus propiedades y, además, le había dejado el 50% de su herencia; no obstante, Andrés luego declaró para el programa Hoy que había dejado 20 por ciento para el acapulqueño.

Sin embargo, en los últimos meses, el actor se ha hecho de palabras con Roberto debido a comentarios de ambos acerca de sus propiedades, por lo que en varias ocasiones advirtió que lo sacaría de su testamento.

Al hablar acerca de Roberto Palazuelos en la reciente entrevista, recordó que supuestamente el empresario llamó a su esposa y al hijo de ésta para amenazarlos, por lo que sólo quiere saber de él si es que acepta que se enfrenten a balazos.

“Mira a mí, no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decírselo en su jeta como hace él. Llamó a Margarita, llamó al hijo de Margarita para decirle qué me iba a hacer, que me iba a deshacer y que me iba a destruir, no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia, eso es no tener mad… y eso sí, Palazuelos no tienes mad…, y cuando quiera, ya te lo dije una vez y tú te rajaste”.

Aunado a ello, García también comentó que la relación con sus hijos “no funciona”, inclusive recordó que en las últimas visitas que le ha hecho su hijo Leonardo, han discutido, por lo que ha decidido que prefiere mantener a todos lejos de su herencia.

A lo largo de esta plática con Gustavo Adolfo Infante, el protagonista de Pedro Navaja volvió a insistir en que siente que no le queda mucho tiempo de vida, pues reconoció que en los últimos meses su salud ha ido decayendo.

“Me voy rápido ya. Me voy rápido porque ya son muchos meses con mucha diarrea, te va debilitando, te va debilitando y cada vez… comer poquito para no provocar la defecación (…) Ya yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, dijo el dominicano.

