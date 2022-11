Andrés García “está grave” tras consumo de alcohol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ACAPULCO. – Andrés García se encuentra en estado de gravedad, así lo dio a conocer su esposa Margarita Portillo, esto luego de que el miércoles 16 de noviembre lo encontrara tirado en su casa de Acapulco, Guerrero, en estado casi inconsciente, razón por la que tuvo que trasladarlo al hospital de emergencia, donde lo estabilizaron con asistencia de oxígeno.

La debilidad causada por la cirrosis, anemia y deficiencia respiratoria por neumonía son padecimientos que han mermado la salud del actor de 81 años, cuadro que se ha agravado por el consumo reciente de sustancias ilícitas para el actor, según lo informó Portillo a la revista TVyNovelas:

“Está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones. Llegó aquí a la casa con muchísima temperatura y un cuadro de anemia muy complicada. Además, se le hizo un absceso en una de sus piernas que, por cierto, las tiene muy muy hinchadas”, refirió respecto al estado en que el actor de telenovelas y cine llegó a su casa tras abandonar el hospital.

“Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea cosas de comer que no debe. También le dieron alcohol porque él lo pidió. Eso complica el cuadro”, dijo la esposa del actor nacido en República Dominicana respecto a lo que algunas personas cercanas, probablemente empleados del actor, le han brindado cuando Margarita no lo está cuidando.

Y es que la situación actual tiene tan perjudicada la salud de Andrés que Margarita se siente desesperada y sola en el cuidado de su esposo. Recordemos que sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea García se mantienen alejados del protagonista de Pedro Navaja por diferencias familiares, que se han hecho públicas desde hace tiempo.

“A mí Andrés puede pedirme lo que sea, y yo le voy a dar lo que debe, nunca le voy a dar algo que le haga daño. Presenta mucha diarrea porque tiene muy alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar su hígado. Tiene un cuadro complicado y yo aquí estoy sola”, añadió la esposa de García, quien está casada con el ex galán de telenovelas desde hace alrededor de una década.

Margarita Portillo contó que en los últimos meses el actor ha llegado a pasar varias semanas bajo su cuidado, permitiendo atender sus enfermedades sin mayores contratiempos y evolucionando favorablemente; sin embargo de un momento a otro le pide retirarse a su propia casa, donde el veterano actor vive desde su retiro de los escenarios. Detalló que incluso en esta última estancia en su casa, pudieron revisar aspectos relacionados con la próxima serie que el actor planea hacer sobre su vida.

“Pasa días (conmigo), pero luego se quiere ir a su casa y allá hace cosas que no son convenientes para su salud. Él estuvo bastante bien hasta el 18 de octubre, estaba aquí en mi casa. Incluso estuvo una amiga con la que planea hacer su bioserie; estuvo grabando y narrando cosas muy bonitas. En la noche comimos pastel y gelatina, y al día siguiente se puso de necio, que se quería ir… Posteriormente entendí por qué, me enojé mucho”, confesó la última de las tantas esposas del actor.

Fue entonces que Andrés García, ya instalado en su casa, le dio un gran susto a su esposa al ser encontrado en el suelo la semana pasada.

“Andrés hizo cosas que no están bien y portándose mal conmigo. Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar. Ayer me hablaron otra vez para decirme que estaba en un estado deplorable”, expresó Portillo.

